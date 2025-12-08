En vivo Radio La Red
Policiales
Atropello
Morón
Conurbano

Un policía atropelló a un motociclista, se escapó y cuando volvió cometió otro acto atroz

Carlos Javier Pelazo quedó detenido y se negó a declarar. El hecho dejó un herido grave y un muerto.

Un policía atropelló a un motociclista

Un policía atropelló a un motociclista, se escapó y luego mató al primo de la víctima

Un efectivo de la Policía de la Ciudad quedó detenido en Morón tras una violenta secuencia que comenzó con el atropello de un motociclista y terminó con el asesinato a balazos de su primo, un joven de 19 años. El episodio dejó, además, un herido grave y varios detenidos.

Leé también Morón: un prefecto retirado mató a un ladrón de 14 años que intentó robarle el auto
El momento en que un prefecto retirado mató a un ladrón de 14 años que intentó robarle el auto. (Foto: captura de video) 

Según fuentes del caso, todo empezó en la mañana del sábado, cuando el policía de 36 años manejaba su Renault Sandero rojo acompañado por su hijo. En la intersección de Los Criollos y Carapachay, embistió a la moto en la que circulaba José Luis Zárate, alias “Pitu”. El joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Instituto de Haedo.

Embed

Pese al impacto, el agente se retiró del lugar sin brindar asistencia. Recién seis horas más tarde se presentó en la Comisaría 4ª de Morón, aunque sin el vehículo, y fue notificado de que debía regresar con el auto para realizar las pericias correspondientes.

Cerca de las 16.45, volvió con el Sandero a la dependencia policial. Allí fue reconocido por familiares y vecinos del motociclista atropellado, lo que desató un fuerte enfrentamiento que continuó en la vía pública.

La tensión escaló rápidamente: el policía subió a su auto y fue perseguido por varios allegados de la víctima. A la altura de Grito de Alcorta, entre Chile y San Francisco, uno de los vehículos que lo seguía le cruzó el paso. En ese momento, Juan Manuel De Vita, primo de Zárate, descendió del auto e increpó al agente.

Fue entonces cuando el policía sacó su arma reglamentaria, una pistola Beretta, y realizó cuatro disparos. Los impactos alcanzaron a De Vita, que murió en el lugar.

Tras los disparos, el efectivo volvió a escapar. Sin embargo, su recorrido quedó registrado por cámaras municipales, y fue detenido minutos después en el centro de Morón. La Policía Bonaerense le secuestró el arma y el vehículo.

La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, lo imputó por lesiones culposas en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su indagatoria, el policía se negó a declarar. En paralelo, Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad lo apartó preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial.

Así fue el asesinato del joven que enfrentó al policía que había atropellado a su primo en Morón

Embed

