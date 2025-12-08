Un policía atropelló a un motociclista, se escapó y cuando volvió cometió otro acto atroz

La tensión escaló rápidamente: el policía subió a su auto y fue perseguido por varios allegados de la víctima. A la altura de Grito de Alcorta, entre Chile y San Francisco, uno de los vehículos que lo seguía le cruzó el paso. En ese momento, Juan Manuel De Vita, primo de Zárate, descendió del auto e increpó al agente.

Fue entonces cuando el policía sacó su arma reglamentaria, una pistola Beretta, y realizó cuatro disparos. Los impactos alcanzaron a De Vita, que murió en el lugar.

Tras los disparos, el efectivo volvió a escapar. Sin embargo, su recorrido quedó registrado por cámaras municipales, y fue detenido minutos después en el centro de Morón. La Policía Bonaerense le secuestró el arma y el vehículo.

La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, lo imputó por lesiones culposas en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su indagatoria, el policía se negó a declarar. En paralelo, Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad lo apartó preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial.

Así fue el asesinato del joven que enfrentó al policía que había atropellado a su primo en Morón