La policía que se hizo viral en un operativo con manteros y la recibió Milei, en A24: "Cumplí con mi trabajo"
La efectivo de la Policía de la Ciudad se vio sorprendida al ser recibida por el Presidente. “Me dijo que iba a luchar codo a codo con nosotros”, sostuvo.
La policía que se hizo viral en un operativo con manteros y la recibió Milei.
Noelia Cristina Segura, la oficial de la Policía de la Ciudad, estuvo con el jefe del cuerpo, Diego Casaló en A24, y comentaron los hechos ocurridos mientras sacaban un grupo de manteros. “Todo el tiempo nos están filmando, estamos muy expuestos”, comentó la efectivo quien fue recibida por Javier Mileiluego de que su frase en pleno operativo se hiciera viral: “Filmame así el presidente me conoce”.
En A24, la mujer dijo que “Todo el tiempo tratan de ensuciarnos”, comentó Segura con Eduardo Feinmann. “El Presidente me dijo que iba a luchar con nosotros”, destacó y remarcó que “es un trabajo duro, pero hacemos nuestra tarea con orgullo”.
“Nuestra imagen no es pública” y “filmeme así el presidente ve que estoy trabajando”, fueron las frases de la oficial Segura que hicieron el video viral mientras estaban sacando a unos manteros de Once. “Trabajamos en una burbuja y estas personas se metieron para insultarnos”, contó después en la entrevista.
En tanto agregó: “La gente de los manteros es muy hostil” a lo que el jefe destacó: “Estamos muy orgullosos de cómo se les plató y estamos atacando un comercio clandestinoen el marco de una causa judicial para garantizar que todos los vecinos disfruten del espacio público”.
POLICÍA DE LA CIUDAD SE HIZO VIRAL TRAS ENFRENTAR A MANIFESTANTE Y FUE RECIBIDA POR EL PRESIDENTE
“No siento que seamos represores o violentos, estamos cumpliendo nuestro trabajo, a veces hay que contener y prevenir el delito, el jefe de Gobierno y el ministerio de Seguridad son muy claros en ese sentido”, dijo el jefe de la Policía de la Ciudad.
Cómo fue el diálogo con el presidente
“No pensé que esto iba a llegar al Presidente, pero me llevaron de la comisaría desde donde trabajo y me recibieron muy amablemente. El Presidente me dijo gracias y que iba a trabajar codo a codo con nosotros”, contó la efectivo.
“Siento que estoy cumpliendo con mi trabajo” cerró la efectiva que fue recibida por el primer mandatario tras ser viralizada en un operativo en el barrio porteño de Once cuando allanaron a un grupo de manteros.
Tras el altercado, el Presidente recibió a Segura en la Casa Rosada. Así lo mostró la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, desde donde se compartió una foto.
“El Presidente Javier Milei junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, recibió en Casa Rosada a la policía Noelia Cristina Segura y al ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez“, reza el posteo en X.