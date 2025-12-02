La policía que se hizo viral en un operativo con manteros y la recibió Milei, en A24: "Cumplí con mi trabajo"

POLICÍA DE LA CIUDAD SE HIZO VIRAL TRAS ENFRENTAR A MANIFESTANTE Y FUE RECIBIDA POR EL PRESIDENTE POLICÍA DE LA CIUDAD SE HIZO VIRAL TRAS ENFRENTAR A MANIFESTANTE Y FUE RECIBIDA POR EL PRESIDENTE

“No siento que seamos represores o violentos, estamos cumpliendo nuestro trabajo, a veces hay que contener y prevenir el delito, el jefe de Gobierno y el ministerio de Seguridad son muy claros en ese sentido”, dijo el jefe de la Policía de la Ciudad.

Cómo fue el diálogo con el presidente

“No pensé que esto iba a llegar al Presidente, pero me llevaron de la comisaría desde donde trabajo y me recibieron muy amablemente. El Presidente me dijo gracias y que iba a trabajar codo a codo con nosotros”, contó la efectivo.

“Siento que estoy cumpliendo con mi trabajo” cerró la efectiva que fue recibida por el primer mandatario tras ser viralizada en un operativo en el barrio porteño de Once cuando allanaron a un grupo de manteros.

Captura Noelia Cristina Segura, la oficial de la Policía de la Ciudad.

Tras el altercado, el Presidente recibió a Segura en la Casa Rosada. Así lo mostró la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, desde donde se compartió una foto.

“El Presidente Javier Milei junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, recibió en Casa Rosada a la policía Noelia Cristina Segura y al ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez“, reza el posteo en X.