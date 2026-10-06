Filtran un atroz audio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso

"Te voy a denunciar! Te voy a matar con mis propias manos! Vas a terminar como John Lennon, hijo de pu....", se escucha que dice la mujer, a los gritos, en los últimos segundos de la grabación.

Los chats que Joaquin Levinton presentó en la Justicia como defensa

Martín Candalaft mostró en DDM (América TV) capturas de los chats entre Joaquín Levinton y Paula, la mujer que lo denuncia por abuso sexual, presentadas por el músico como prueba en la causa. Según relató, el expediente se abrió el 4 de diciembre de 2024, cuando la denunciante llamó al 911 y contó haber mantenido una relación sentimental con el artista entre 2015 y 2020, y que el 24 de junio de 2023 él la había convocado a su casa, donde —según su testimonio— la obligó a consumir drogas y abusó sexualmente de ella.

El periodista explicó que, cuando la Justicia intentó ubicar a Paula para que impulsara la acción penal, no logró dar con ella, y fue entonces cuando el abogado de Levinton presentó las capturas de los chats de 2023 y principios de 2024, en los que ella le proponía verse a escondidas e insistía con retomar el vínculo, mientras él le respondía que debía esperar las indicaciones de su abogado. Según cerró Candalaft, cuando finalmente la localizaron, Paula declaró: "Yo nunca denuncié a nadie y no conozco a Joaquín Levinton", una frase que, según precisó, consta en el expediente.