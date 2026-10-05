Los controversiales argumentos del abogado del ex de Julieta Prandi contra la sentencia por abuso

Francisco Oneto, el nuevo defensor de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, condenado a 18 años y medio de prisión por abusos sexuales reiterados, expuso en PrimiciasYa (América TV) los argumentos con los que busca revertir el fallo.
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En PrimiciasYa, Francisco Oneto mencionó cuáles los fundamentos para solicitar la absolución de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi.
Francisco Oneto, el nuevo defensor de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, condenado a 18 años y medio de prisión por abusos sexuales reiterados, expuso en PrimiciasYa (América TV) los argumentos con los que busca revertir el fallo.
La nota abrió con la reacción de Marina Calabró, quien no ocultó su sorpresa antes de presentar al abogado: "Estoy sorprendida con el reclamo de Claudio Contardi. Ya hubo un juicio, donde el tribunal fijó una condena de diecinueve años, hay una revisión y la condena baja a dieciocho años y medio, entiendo que revisando un agravante que había puesto el primer tribunal, uno dice sí, quedan instancias de apelación, pero de ahí a pedir la absolución, después de todo lo que trabajó la Justicia, de todo el proceso que atravesó Julieta, me sorprende mucho".
Oneto tomó la palabra y fue directo al primer punto: "La Cámara de Casación no revisó si la sentencia está bien o mal, simplemente dijo que la sentencia no es absurda. No es una segunda instancia. Fue una instancia extraordinaria. En una segunda instancia debería haberse hecho una revisión. Y determinar una corrección o señalar un error de una sentencia implica evaluar pruebas. Eso no se hizo".
El segundo frente que abrió fue el de la pericia psicológica, que calificó de inválida: "Acá está la foto de la sentencia. La perito no hizo ningún test. No administró ningún test. Una pericia psicológica sin test es como un test de alcoholemia sin alcoholímetro. Lo que se hizo en esta causa técnicamente no fue una pericia psicológica".
Sobre la actuación de la defensa durante el juicio original, Oneto fue lapidario: "Contardi estuvo indefenso durante todo el juicio. Tuvo abogados, pero no tuvo defensores. Lo que hicieron durante el juicio fue una masacre".
Por último, el letrado señaló una contradicción que, según él, nunca fue explorada en el debate: "Hay declaraciones públicas de la denunciante, donde dice cosas opuestas a lo que manifestó en su declaración. Yo no digo que es verdad lo que dijo en las revistas o que es verdad lo que dijo en el juicio, pero digo que sobre lo que dijo en las revistas se le tendría que haber preguntado", cerró Oneto, dejando en claro que la batalla legal de Contardi está lejos de terminar y que Julieta Prandi podría volver a enfrentar un proceso que creía definitivamente cerrado.
Cuando las cámaras de LAM le preguntaron a Julieta Prandi por la nueva apelación de Claudio Contardi ante la Suprema Corte bonaerense, la modelo fue lapidaria: "Mis hijos le tienen terror". Si bien mostró cierta calma frente a la maniobra judicial, al considerarla parte del proceso legal ordinario, la frase dejó en claro el clima que se vive puertas adentro mientras su exmarido, condenado a 18 años y medio de prisión por abusos sexuales, busca ahora la absolución o, como alternativa, la realización de un nuevo juicio.