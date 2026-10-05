Los controversiales argumentos del abogado del ex de Julieta Prandi contra la sentencia por abuso

Sobre la actuación de la defensa durante el juicio original, Oneto fue lapidario: "Contardi estuvo indefenso durante todo el juicio. Tuvo abogados, pero no tuvo defensores. Lo que hicieron durante el juicio fue una masacre".

Por último, el letrado señaló una contradicción que, según él, nunca fue explorada en el debate: "Hay declaraciones públicas de la denunciante, donde dice cosas opuestas a lo que manifestó en su declaración. Yo no digo que es verdad lo que dijo en las revistas o que es verdad lo que dijo en el juicio, pero digo que sobre lo que dijo en las revistas se le tendría que haber preguntado", cerró Oneto, dejando en claro que la batalla legal de Contardi está lejos de terminar y que Julieta Prandi podría volver a enfrentar un proceso que creía definitivamente cerrado.

¿Cómo reaccionó Julieta Prandi tras enterarse que Claudio Contardi apelará a la condena por abuso?

Cuando las cámaras de LAM le preguntaron a Julieta Prandi por la nueva apelación de Claudio Contardi ante la Suprema Corte bonaerense, la modelo fue lapidaria: "Mis hijos le tienen terror". Si bien mostró cierta calma frente a la maniobra judicial, al considerarla parte del proceso legal ordinario, la frase dejó en claro el clima que se vive puertas adentro mientras su exmarido, condenado a 18 años y medio de prisión por abusos sexuales, busca ahora la absolución o, como alternativa, la realización de un nuevo juicio.