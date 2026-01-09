Le dieron el alta a la nena que había sido herida en la cabeza por una bala perdida en Navidad
Angelina, de 12 años, estuvo internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. Ahora, deberá continuar con un tratamiento y controles ambulatorios para monitorear su recuperación.
La menor estuvo internada por más de dos semanas en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.
Angelina, la nena de 12 años que había sido herida por una bala perdida en Morón, recibió el alta médica tras permanecer más de dos semanas internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. La noticia fue confirmada por un familiar de la víctima, luego de días de extrema preocupación por su estado de salud.
El hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 25 de diciembre, en la localidad de Villa Sarmiento, cuando la menor se encontraba en la vereda de su casa junto a su familia, observando los fuegos artificiales por la celebración de Navidad. En ese contexto, recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza y se desplomó repentinamente.
Tras el impacto, Angelina fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios y luego derivada al Sanatorio de la Trinidad para una atención de mayor complejidad. Allí quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en estado crítico.
De acuerdo con el parte médico oficial, la menor sufrió el impacto de un proyectil que quedó alojado en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida, lo que obligó a un seguimiento constante por parte del equipo médico.
Con el correr de los días, su evolución fue favorable y finalmente recibió el alta, por lo que podrá volver a su casa junto a su familia. No obstante, deberá continuar con un tratamiento y controles ambulatorios para monitorear su recuperación en las próximas semanas.
La investigación: múltiples disparos y distintos tiradores
La causa quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, titular de la Fiscalía N°3 de Morón. En el lugar del ataque se realizaron pericias balísticas para intentar reconstruir el recorrido del disparo y establecer su origen.
Hasta el momento, no hay personas identificadas ni detenidas, aunque los investigadores lograron determinar que hubo distintos tiradores que utilizaron diferentes armas, lo que refuerza la hipótesis de disparos efectuados al aire durante los festejos.
“Estaba mirando al cielo y se desplomó”
Ricardo, uno de los tíos de Angelina, relató cómo fue el dramático momento del ataque. “Salimos a la calle para que pudieran preparar los regalos para el arbolito. Ella estaba mirando al cielo y se cayó desplomada. La llevamos al hospital rápido”, contó.
Según su testimonio, la nena alcanzó a decir “me quemó” tras recibir el impacto. “Le pegó de costado. Hablaba y caminaba”, recordó. Sin embargo, minutos después perdió el conocimiento.
En la vereda había entre 10 y 12 chicos juntoa Angelina cuando ocurrió el hecho. “Enseguida nos dimos cuenta de que era un proyectil”, señaló el familiar, mientras la investigación continúa para dar con los responsables del disparo que casi termina en tragedia.