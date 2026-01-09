Le dieron el alta a la nena que había sido herida en la cabeza por una bala perdida en Navidad

720 - 2026-01-09T183218.845 Angelina, la nena de 12 años baleada en Villa Sarmiento, fue dada de alta.

Con el correr de los días, su evolución fue favorable y finalmente recibió el alta, por lo que podrá volver a su casa junto a su familia. No obstante, deberá continuar con un tratamiento y controles ambulatorios para monitorear su recuperación en las próximas semanas.

La investigación: múltiples disparos y distintos tiradores

La causa quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, titular de la Fiscalía N°3 de Morón. En el lugar del ataque se realizaron pericias balísticas para intentar reconstruir el recorrido del disparo y establecer su origen.

Hasta el momento, no hay personas identificadas ni detenidas, aunque los investigadores lograron determinar que hubo distintos tiradores que utilizaron diferentes armas, lo que refuerza la hipótesis de disparos efectuados al aire durante los festejos.

la-policia-realizo-pericias-balisticas-para-intentar-reconstruir-el-recorrido-del-disparo-foto-tn-AB63ZVXR7VGNZFNGG4NJTZVKSI La Policía realizó pericias balísticas para intentar reconstruir el recorrido del disparo.

“Estaba mirando al cielo y se desplomó”

Ricardo, uno de los tíos de Angelina, relató cómo fue el dramático momento del ataque. “Salimos a la calle para que pudieran preparar los regalos para el arbolito. Ella estaba mirando al cielo y se cayó desplomada. La llevamos al hospital rápido”, contó.

Según su testimonio, la nena alcanzó a decir “me quemó” tras recibir el impacto. “Le pegó de costado. Hablaba y caminaba”, recordó. Sin embargo, minutos después perdió el conocimiento.

En la vereda había entre 10 y 12 chicos junto a Angelina cuando ocurrió el hecho. “Enseguida nos dimos cuenta de que era un proyectil”, señaló el familiar, mientras la investigación continúa para dar con los responsables del disparo que casi termina en tragedia.