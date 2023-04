Una joven tuvo a su bebé, murió y su familia denuncia que fue porque le dejaron restos de placenta dentro

Sin embargo, a los pocos días tuvo una sepsis general que le costó la vida.

La mamá de la víctima fatal dio detalles del caso. "Mi hija dio a luz el día 6 de abril en Aguaray a las 4.25 de la madrugada. El bebé estaba en perfecto estado y ella empieza a empeorar con fiebre y dolor de espalda y la tuvieron en el hospital hasta el día lunes", contó Ángela al medio Informate Salta.

Según informó, ante su persistente cuadro febril, la joven fue tratada como portadora de dengue.

"Para los médicos era dengue. Fue traslada a Tartagal. Yo llego y ella estaba en ginecología, la asiste la doctora Campos y con una ecografía y laboratorios me dicen que tenía restos adentro de su matriz, y ese mismo día le hacen un legrado", detalló la madre.

xiomara embarazada salta 22.jpg

Finalmente, un médico le informó que su hija tenía un 1% de probabilidades de superar la infección. "Baja la doctora y me dice que mi hija estaba con problemas para respirar. Necesitaban una cama en terapia, no había camas en ese momento y no podía estar en sala común", expresó.

Tras esto, Xiomara fue trasladada a terapia Intensiva para ser intubada y murió el día Jueves 13 de abril pasada las 0 horas cuando estaba todo listo para que sea traslada en un vuelo sanitario a Salta.

“Me entregaron un tupper con muestras de lo que habían sacado de su interior", recalcó la mujer.

“Me robaron la vida de mi hija, mucha gente se calla. Tenía mucho por vivir, el año pasado terminó la secundaria. Le robaron la mamá a dos niños que ahora quedaron sin mamá, necesito una explicación de lo que le pasó a mi hija”, concluyó.

Parto y muerte: otro caso similar ocurrió en Córdoba

Días atrás, la provincia de de Córdoba se vio conmocionada por el fallecimiento de una mujer de 30 años y su bebé en el marco de un paro de médicos en el Hospital Pasteur. La madre de la víctima apuntó contra el personal médico al denunciar "mala praxis y negligencia": “La dejaron morir como si fuera un perro", sostuvo.

Natalia Resser entró al centro de salud con contracciones y a punto de parir. Según familiares, los médicos desistieron de atenderla hasta el cambio de guardia por el paro del personal de salud que regía durante la jornada del domingo.

hospital-pasteur-cordoba-muerte.jpg Familiares de la víctima denuncian "mala praxis y negligencia" en el Hospital Pasteur de Córdoba (Foto: Hospital Pasteur).

Después de varios minutos de insistencia, la joven finalmente pudo ingresar al hospital “gracias a un policía que pateó la puerta”, tal como indicó la madre.

“En ese tiempo sufrió como un perro (una hora aproximadamente), al bebé dejó de latirle su corazoncito y mi hija hizo un pico de presión”, relató la mujer al medio Villa María Ya.