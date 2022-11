De acuerdo a sus dichos, en terapia la menor tuvo “muy mala evolución, no pudiendo lavar el tóxico que no sabemos en qué condiciones fue ingerido”, situación que llevó al nosocomio a denunciar el caso y pedir la intervención de la Justicia.

nena intoxicada misiones cocaína.jpg

“Por el estado comatoso de la menor, como seguía con muy mal evolución, se decidió conectarla al respirador y finalmente falleció en horas de la madrugada de este lunes”, añadió la médica.

En cuanto a la descripción del estado en el que arribó, señaló que “estaba somnolienta, irritable; no tenía su estado de alerta y no se podía comunicar; sus pupilas no respondían y los estudios que se hicieron de inmediata se descartó cualquier cuestión neurológica”.

Una nena murió intoxicada con cocaína: ¿por qué sus padres apuntan contra su escuela?

Tras el deceso, la madre de la niña contó en un audio que se filtró en las últimas horas que su hija sufría bullying por parte de compañeros de su colegio.

“Le re agradezco a la maestra por hacerle bullying todo el año”, expresó la mujer, y dijo que había hablado “millones de veces” con ella para pedirle ayuda. Según su testimonio, la docente no hizo nada para detener el hostigamiento.

“Ya le comento desde ahora que ya no van a tener que hacer más nada. Así como ustedes le decían que era ‘gordita’, ella se iba a la escuela. Yo hacía todo lo que podía por ella”, concluyó.

Los padres explicaron, además, que la nena amaneció el viernes con un fuerte dolor estomacal. Creyendo que alguna comida le habría caído mal, la madre la automedicó pero, al ver que no mejoraba, la llevaron al hospital. En este marco, la Justicia dispuso la realización de una autopsia para determinar en qué circunstancias se produjo el consumo de la droga.