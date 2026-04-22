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Gonzalo Valenzuela y una frase que estremece al recordar a Ringo, el bebé de Juana Viale que murió: "Hay algo..."

Gonzalo Valenzuela recordó la muerte de Ringo, el hijo que tuvo Juana Viale, y analizó cómo transita la despedida.

22 abr 2026, 13:08
gonzalo valenzuela 2
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En el marco de la obra El performer, Gonzalo Valenzuela abrió su corazón y habló de uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte de Ringo, el bebé que tuvo junto a Juana Viale. El actor compartió cómo el arte lo conecta con sus experiencias más profundas y con la manera en que entiende la despedida.

Sobre la puesta en escena, Valenzuela explicó: "La obra es directa, es muy emotiva también, es muy sensible, tiene humor también, genera también el momento de de de relajar, pero claramente las preguntas que propone todo el mundo sale preguntándoselas. Los temas centrales son la despedida, la muerte, de lo frágil de todo, de que siempre nos estamos despidiendo, lamentablemente, de las parejas, de los hijos, de las madres".

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El actor no esquivó su propia historia y recordó las pérdidas que marcaron su vida: "Pasé por la muerte de mis viejos, de mi hermano, hijo, de todo y la muerte está muy presente ahí".

Con una mirada que mezcla dolor y aprendizaje, Valenzuela dejó una reflexión que invita a pensar la muerte desde otro lugar: "Pero la muerte es como un acto generoso también, ¿no? No solamente el duelo, también lo positivo de la muerte, que es una certeza al final".

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Cuál fue la fuerte confesión de Gonzalo Valenzuela sobre Ámbar, la hija de Juana Viale

El actor chileno Gonzalo Valenzuela sorprendió al abrirse con total franqueza sobre el lazo que construyó con Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale y Juan de Benedictis. En una charla para el podcast Mamá por Siempre, el intérprete recordó cómo fue el vínculo que mantuvo con la joven durante los años en que estuvo en pareja con la conductora.

Valenzuela relató que al comenzar su relación con Viale, Ámbar tenía apenas dos años, lo que le permitió compartir gran parte de su niñez. Esa convivencia generó un afecto muy profundo entre ambos.

“Tuve diez años criándola, una relación preciosa, de siempre”, contó el actor. Y agregó: “Durante mucho tiempo la sentí como una hija, pero también siempre tuve muy claro que no soy su papá”.

En ese punto, el chileno aclaró que siempre fue cuidadoso respecto al lugar que ocupaba en la vida de Ámbar. Según explicó, conversó más de una vez sobre ese tema con ella, que actualmente trabaja en la productora de su tío, Nacho Viale.

“Ella lo sabe y se lo dije siempre: te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía y te quiero así, pero respeto mucho a tu papá y es muy importante tu vínculo con él”, expresó Valenzuela al recordar aquellas charlas.

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