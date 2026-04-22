Gonzalo Valenzuela y una frase que estremece al recordar a Ringo, el bebé de Juana Viale que murió: "Hay algo..."

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Cuál fue la fuerte confesión de Gonzalo Valenzuela sobre Ámbar, la hija de Juana Viale

El actor chileno Gonzalo Valenzuela sorprendió al abrirse con total franqueza sobre el lazo que construyó con Ámbar de Benedictis, hija de Juana Viale y Juan de Benedictis. En una charla para el podcast Mamá por Siempre, el intérprete recordó cómo fue el vínculo que mantuvo con la joven durante los años en que estuvo en pareja con la conductora.

Valenzuela relató que al comenzar su relación con Viale, Ámbar tenía apenas dos años, lo que le permitió compartir gran parte de su niñez. Esa convivencia generó un afecto muy profundo entre ambos.

“Tuve diez años criándola, una relación preciosa, de siempre”, contó el actor. Y agregó: “Durante mucho tiempo la sentí como una hija, pero también siempre tuve muy claro que no soy su papá”.

En ese punto, el chileno aclaró que siempre fue cuidadoso respecto al lugar que ocupaba en la vida de Ámbar. Según explicó, conversó más de una vez sobre ese tema con ella, que actualmente trabaja en la productora de su tío, Nacho Viale.

“Ella lo sabe y se lo dije siempre: te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía y te quiero así, pero respeto mucho a tu papá y es muy importante tu vínculo con él”, expresó Valenzuela al recordar aquellas charlas.