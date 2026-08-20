Feroz incendio en el edificio de una famosa: "Hubo víctimas fatales"

“Puse una mesa contra la puerta porque dije: ‘Me muero. ¿Qué es esto? ¿Están robando?’ ”, recordó. En medio de la confusión, la artista no lograba identificar qué estaba sucediendo y, ante el temor de que se tratara de un robo, tomó una medida desesperada para protegerse.

Sin embargo, rápidamente comprendió que la emergencia tenía otra dimensión. El humo y el accionar de los bomberos confirmaron que el edificio estaba siendo afectado por un incendio: “Se estaba incendiando el edificio. Cortaron la luz. Casi me desmayo. Cortaron el gas, la luz y empezaron a golpear las puertas los bomberos”.

La evacuación también tuvo un momento particular para la mediática, ya que fue sorprendida mientras dormía y tuvo que abandonar el departamento prácticamente sin tiempo para cambiarse: “Me sacaron en pelotas total a la calle porque yo duermo con un camisoncito”.

“Por desgracia hubo víctimas fatales en el piso 12, yo vivo en el segundo”, confirmó que hubo personas fallecidas en el inmueble.

Durante la emisión también señalaron que la artista había llegado a esa propiedad a través de una inmobiliaria y que, previamente, había manifestado inconvenientes relacionados con la humedad y con la instalación eléctrica del departamento.