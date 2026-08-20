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Feroz incendio en el edificio de una famosa: "Hubo víctimas fatales"

Ángel de Brito dio a conocer en LAM un dramático episodio que tuvo como protagonista a una famosa: se incendió el edificio donde vive y los vecinos debieron ser evacuados durante un importante operativo de bomberos.

20 ago 2026, 23:13
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Feroz incendio en el edificio de una famosa: Hubo víctimas fatales

Feroz incendio en el edificio de una famosa: "Hubo víctimas fatales"

Feroz incendio en el edificio de una famosa: Hubo víctimas fatales

Feroz incendio en el edificio de una famosa: "Hubo víctimas fatales"

Una situación dramática se vivió en un edificio ubicado sobre la Avenida Pueyrredón, en Capital Federal, donde un incendio obligó a evacuar a los habitantes del inmueble. Entre ellos se encontraba Oriana Junco, quien estaba durmiendo cuando comenzó el operativo y debió ser asistida por los bomberos.

El episodio fue informado en LAM (América TV), donde mostraron imágenes del despliegue de los equipos de emergencia. Según se indicó durante el programa, el fuego se habría originado en uno de los pisos superiores. Bomberos y efectivos del SAME trabajaron durante varios minutos en el lugar, mientras el tránsito sobre la avenida permaneció interrumpido.

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“Hubo un incendio hace un rato con una famosa involucrada, en avenida Pueyrredón. Tenemos el parte: fue en el piso 11 de un edificio de 13 pisos. Actuaron los bomberos y sacaron gente del lugar”, anticipó Ángel de Brito previo a dialogar con una de las residentes.

Qué dijo Oriana Junco sobre el incendio

La propia Oriana Junco se comunicó con el ciclo de América TV para relatar cómo atravesó el episodio. La artista aseguró que se despertó sobresaltada por los fuertes ruidos que se escuchaban dentro del edificio. “De repente siento un ruido bárbaro en el edificio. Un escándalo total ”, relató.

Puse una mesa contra la puerta porque dije: ‘Me muero. ¿Qué es esto? ¿Están robando?’ ”, recordó. En medio de la confusión, la artista no lograba identificar qué estaba sucediendo y, ante el temor de que se tratara de un robo, tomó una medida desesperada para protegerse.

Sin embargo, rápidamente comprendió que la emergencia tenía otra dimensión. El humo y el accionar de los bomberos confirmaron que el edificio estaba siendo afectado por un incendio: “Se estaba incendiando el edificio. Cortaron la luz. Casi me desmayo. Cortaron el gas, la luz y empezaron a golpear las puertas los bomberos.

La evacuación también tuvo un momento particular para la mediática, ya que fue sorprendida mientras dormía y tuvo que abandonar el departamento prácticamente sin tiempo para cambiarse: “Me sacaron en pelotas total a la calle porque yo duermo con un camisoncito.

Por desgracia hubo víctimas fatales en el piso 12, yo vivo en el segundo”, confirmó que hubo personas fallecidas en el inmueble.

Durante la emisión también señalaron que la artista había llegado a esa propiedad a través de una inmobiliaria y que, previamente, había manifestado inconvenientes relacionados con la humedad y con la instalación eléctrica del departamento.

     

 

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