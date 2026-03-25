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"Van a enterrar a alguien": los oscuros mensajes previos al ataque contra una nena de 11 años

La menos fue baleada en Mendoza en un ataque que, según la Justicia, estuvo precedido por amenazas directas vinculadas a una disputa narco que se habría originado dentro de un penal.

Van a enterrar a alguien: los oscuros mensajes previos al ataque contra una nena de 11 años. (Foto: archivo)

"Van a enterrar a alguien": los oscuros mensajes previos al ataque contra una nena de 11 años. (Foto: archivo)
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Tiene 11 años, abrió la puerta de su casa y desencadenó una pesadilla. (Foto: archivo)

La menor recibió tres disparos cuando abrió la puerta de su casa en el barrio Los Cerrillos, en Godoy Cruz, y desde entonces lucha por su vida. Detrás del ataque, los investigadores reconstruyen una trama de intimidaciones, ajustes de cuentas y órdenes que habrían salido desde el interior del penal.

Los mensajes escalofriantes que anticiparon la balacera

Mensajes venganza narco Mendoza nena
Los mensajes con las amenazas. (Foto: gentileza diario El Sol de Mendoza)

Los mensajes con las amenazas. (Foto: gentileza diario El Sol de Mendoza)

Días antes del ataque, la familia ya había sido amenazada. Los mensajes llegaron desde un perfil falso de Facebook y estaban dirigidos a Yamila Agüero, hermana de Marcelo Agüero Declaux, alias “Tapón”, un preso de Almafuerte.

Las frases, que hoy son clave en la causa, resultan estremecedoras: “Voy de nuevo y le pego a tus hijos”, “El tiempo corre”, “Te di una visita”, “Culpa de tu hermano, el Tapón”, “Si no, van a enterrar siempre a alguien”.

Para los investigadores, no eran advertencias al azar, sino parte de un plan que terminó cumpliéndose.

Dos ataques en menos de una semana

El primer episodio ocurrió el 15 de marzo, cuando la casa de Yamila Agüero fue acribillada a tiros. No hubo heridos, pero el mensaje fue claro. Seis días después, la violencia escaló. Esta vez, el blanco fue otra vivienda de la familia. Allí estaba la nena de 11 años, que recibió tres disparos y quedó gravemente herida.

El ataque desató un fuerte operativo policial y puso en evidencia que la amenaza se había transformado en tragedia.

La pista narco: órdenes desde la cárcel

La principal hipótesis judicial sostiene que los ataques fueron ordenados desde el penal de Almafuerte. El trasfondo estaría vinculado a una causa federal por narcotráfico que expuso una estructura delictiva dentro de la cárcel, con conexiones externas, distribución de drogas y manejo de dinero.

Según la investigación, Agüero Declaux se habría negado a asumir responsabilidades en esa causa, lo que habría desencadenado la represalia.

“Piter”, el nombre que aparece en la causa

En ese contexto, los investigadores pusieron el foco en Pedro Esteban Morales Anisco, alias “Piter”, un interno con fuerte influencia dentro del penal.

Se trata de un referente del módulo 4.1, señalado por su capacidad de coordinar acciones tanto dentro como fuera de la cárcel. Para la Justicia, podría ser una pieza clave en la organización de los ataques.

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