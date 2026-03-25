El descargo en las redes de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil tras conocer el fallo

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En su mensaje, Páez también describió cómo vivió los meses en el país vecino, donde permaneció a disposición de la Justicia. “Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje”, sostuvo.

Al mismo tiempo, señaló que la repercusión del caso permitió visibilizar la problemática: “Sé que tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país como en otros lugares del mundo”.

En el cierre de su publicación, la joven agradeció el apoyo recibido y manifestó su intención de regresar cuanto antes. “Agradezco profundamente a mis compatriotas que me han apoyado y me han dado fuerzas. Espero volver pronto a casa, Argentina, y a mi amada provincia, Santiago del Estero”, concluyó.

Qué resolvió la Justicia de Brasil

Aunque resta la firma del juez, la resolución establece que la abogada podrá regresar a la Argentina bajo ciertas condiciones. Entre ellas, deberá indemnizar a las víctimas y cumplir con tareas comunitarias en su país.

Tras la decisión judicial, la joven expresó su alivio, aunque dejó en claro su preocupación por lo vivido: “Me siento aliviada, pero mientras no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, dijo al salir de la audiencia.

Según informó en A24 el abogado penalista, Gabriel Iezzi, los jueces deberán decidir entre dos condenas: una en la que debe pagar un resarcimiento económico de 40 mil dólares a cada damnificado y otra en donde además se le suman dos años de prisión, que es excarcelable en Brasil, por lo que en ambos casos debe pagar el resarcimiento y hacer tareas comunitarias, por lo que podrá regresar a Argentina.