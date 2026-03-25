El descargo en las redes de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil tras conocer el fallo

Agostina Páez, la abogada argentina que fue juzgada por racismo en Brasil, rompió el silencio en redes sociales luego de que la Justicia le concediera la posibilidad de regresar al país tras indemnizar a las víctimas.
Agostina Páez publicó un descargo tras la audiencia que le permitiría volver al país. Qué dijo sobre el caso y su aprendizaje.
El mensaje de la abogada acusada de racismo en Brasil tras conocer el fallo
Agostina Páez, la abogada argentina que fue juzgada por racismo en Brasil, rompió el silencio en redes sociales luego de que la Justicia le concediera la posibilidad de regresar al país tras indemnizar a las víctimas.
El descargo llegó horas después de la audiencia realizada este martes en el marco de la causa por injuria racial, que la mantuvo retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero.
A través de una historia de Instagram, la joven de 29 años aseguró haber atravesado un proceso de aprendizaje durante su estadía en Brasil. “En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé, hablé con ellos y entendí el dolor que puede causar”, expresó.
Además, reconoció su responsabilidad en el hecho: “Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Me arrepiento de mi reacción. Cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto”.
En su mensaje, Páez también describió cómo vivió los meses en el país vecino, donde permaneció a disposición de la Justicia. “Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje”, sostuvo.
Al mismo tiempo, señaló que la repercusión del caso permitió visibilizar la problemática: “Sé que tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país como en otros lugares del mundo”.
En el cierre de su publicación, la joven agradeció el apoyo recibido y manifestó su intención de regresar cuanto antes. “Agradezco profundamente a mis compatriotas que me han apoyado y me han dado fuerzas. Espero volver pronto a casa, Argentina, y a mi amada provincia, Santiago del Estero”, concluyó.
Aunque resta la firma del juez, la resolución establece que la abogada podrá regresar a la Argentina bajo ciertas condiciones. Entre ellas, deberá indemnizar a las víctimas y cumplir con tareas comunitarias en su país.
Tras la decisión judicial, la joven expresó su alivio, aunque dejó en claro su preocupación por lo vivido: “Me siento aliviada, pero mientras no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, dijo al salir de la audiencia.
Según informó en A24 el abogado penalista, Gabriel Iezzi, los jueces deberán decidir entre dos condenas: una en la que debe pagar un resarcimiento económico de 40 mil dólares a cada damnificado y otra en donde además se le suman dos años de prisión, que es excarcelable en Brasil, por lo que en ambos casos debe pagar el resarcimiento y hacer tareas comunitarias, por lo que podrá regresar a Argentina.