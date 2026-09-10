Yanina Latorre desenmascaró a Elina Costantini y reveló fuertes internas: "Es mala y oscura"

Luego, Yanina puso el foco en el Malba y en los movimientos que, según su versión, se habrían producido dentro del museo. "La persona que manejaba el Malba, una grosa en arte porque ella no sabe nada de arte en serio, la limpió. Ahora va por la vicepresidencia del Malba, Bettina Bulgheroni. Él es el presidente y la quiere limpiar y está a punto de sacarle para quedarse ella con la vicepresidencia. Ella está manejando el Malba como si fuera el vestidor de la casa y el Malba es uno de los museos más importantes de Latinoamérica", contó.

En la misma línea, la conductora cuestionó el vínculo de Elina con el mundo artístico y mencionó al brasileño Rodrigo Moura, a quien presentó como un reconocido especialista en arte. "Ella de arte no entiende nada. De hecho, ahora ellos habían traído un tipo, un mecenas del arte, Rodrigo Moura, un brasileño reconocidísimo en New York en todos lados por lo que sabe de arte. Lo hicieron dejar su país, lo trajeron a la Argentina con toda la familia y cuando él dio una nota y contó que él estaba curando esta muestra que viene de Frida Kahlo, ella se ofendió y lo hizo echar", continuó.

Yanina también relató una supuesta situación ocurrida durante el matrimonio de Eduardo y Elina, vinculada al entorno personal del empresario. "Ella se autopercibe y está loca porque se fue apoderando de todo lo de él. El entorno de él, los amigos, la familia, los hijos, no pueden entender que un tipo tan brillante, tan inteligente y tan bueno en los negocios esté totalmente captado. Cuando ella queda embarazada, que fue una crisis fuerte que tuvieron, el tipo se dio cuenta de que nadie lo felicitaba, que no le llegaban mensajes. Y él dice: 'Ay, qué raro que mis amigos, que nadie me felicita, no me llegan mensajes'. Fue a su celular, tenía borrado todos los contactos, todos bloqueados y los borrados los mensajes. En ese momento, él la deja. Ella le rogó, se arrastró y volvieron", agregó.

Más adelante, Yanina recordó un episodio que involucró a Anamá Ferreira y aseguró que la modelo ya había hablado sobre supuestas maniobras de Elina dentro del ambiente de la moda.

La conductora también contó cómo fue su propio cruce con Elina en la gala benéfica que terminó desencadenando toda esta polémica. "Ella me quiso bajar de esa gala. No voy a meter gente que no es pública. El tema es que los dueños son muy, muy, muy, muy íntimos amigos míos y no me bajaron. Y el problema de ella de tensión era el odio porque yo estaba invitada y en una mesa importante en la gala", contó sobre el evento donde coincidieron.

Pero el momento de mayor impacto llegó cuando Nico Peralta decidió sumar información al relato de su compañera. El periodista aseguró que existiría una supuesta lista negra de periodistas vinculada a Elina y reveló un particular episodio relacionado con la revista Caras. "Voy a agregar un cosa. Hay una lista negra de periodistas. T el escándalo viene acá. Ella estaba negociando la tapa de Caras como se la dan a Juliana Awada se enoja, pero les hizo la cruz a la revista Caras y les dijo que de ahora en adelante si no quitan del archivo todas las notas de Teresa Costantini y le cambian el apellido y le ponen Teresa Ávila en vez de Costantini no les da más una entrevista a Caras", reveló.

Cómo fue el durísimo cruce entre Yanina Latorre y Elina Costantini durante una gala benéfica

Yanina Latorre decidió revelar un episodio que había mantenido en silencio durante algunos días: un fuerte encontronazo con Elina Costantini, esposa del empresario Eduardo Costantini, en un evento social al que ambas asistieron.

La conductora relató en su programa de El Observador cómo fue la discusión que protagonizó con la mujer del empresario en plena pista de baile de una gala benéfica. "Te voy a contar lo que me hizo Elina Costantini hace poco, hasta ahora lo tuve guardado y no lo conté", adelantó al aire.

"Estaba la chica esta Elina Constantini que mide dos metros, hacían una subasta de perfumes... ¡Compró perfumes por 10 mil dólares! Pobre tipo (por la pareja), poniendo los 10 mil dólares para comprar dos perfumes de mier... En toda la subasta ella levantaba y levantaba porque quería que la vean y la enfoquen. Soy mecenas del arte, ayudo a la gente, soy la solidaridad", comenzó su relato con ironía.

La periodista agregó que compartían mesa pero no hubo saludo entre ellas. "Ella estaba en una mesa y yo estaba al lado de ella. No la saludé ni ella me saludó, no la crucé. Mide dos metros. Siempre estas minas millonarias están con un pu.. que las acompaña por todos lados, la lleva, la trae porque el señor no se para de la silla para bailar, ¿okey? Se ve que ella escucha mi descargo, ¿viste?", lanzó filosa.

En ese momento, Yanina ensayó una imitación de lo que sería la voz de Elina y relató lo que ocurrió en la pista que la enfureció. "'Hola Bebu, ¿qué estás haciendo bebu? ¿Por qué planchás en el living bebu?'. Bueno, Bebu me cagó a culatazos, de cuarta, ahí le salió la groncha que trae", comentó indignada.

Luego detalló: "Yo estoy bailando diosa con un vestido y de repente ella estaba como girando en la pista con un vestido inmundo viste que se pone todas esas cosas caras todas de brocatto con unas flores y con el que la acompañaba. Es tan ordinaria, es tan de cuarta. En un giro el tipo la suelta apropósito y ta (se señala su cuerpo) y me saca de la pista".

"Entonces mi amiga Carolina me dice 'te lo hizo a propósito'. Y le digo 'no, no me vio'. Beneficio de la duda. Y vuelve a sacarme de la pista", agregó sobre lo sucedido.

La reacción de Yanina fue inmediata: "Voy, me le acerqué acá (señalándose la cara) y le digo 'negra de mier.., ¿vos querés escándalo? Porque mirá que yo no soy vos: yo no soy zorra, ni me levanto viejos millonarios'. Hizo así (se movió para el costado) se fue, siguió bailando y nunca más me culateó. ¡Acá me le puse, acá!".

Finalmente, cerró con una comparación con otro episodio mediático: "Que sepan: Elina Costantini como le hizo a Anamá Ferreira que la hizo parir depués pobrecita cuando habían viralizado el audio, cuando te ve en vez de encararte te caga a trompadas, a culatazos, te empuja y no nació quién me asuste. ¿Sabés cómo fui y me le puse acá? No me culateó más. Una groncha, después se hace la fina", concluyó furiosa.