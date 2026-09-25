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Viajaron para atender a un oso con cáncer y sufrieron un golpe inesperado cuando regresaban a Buenos Aires

El grupo había viajado a Córdoba para evaluar a Koda, un oso pardo de más de 300 kilos que tiene un tumor maligno. Cuando regresaban, los delincuentes rompieron la camioneta y se llevaron instrumental de anestesia y otros equipos.

Los veterinarios que fueron a ayudar a un oso con cáncer y les terminaron robando todo. (Foto: gentileza Julieta Artola)

Los veterinarios que fueron a ayudar a un oso con cáncer y les terminaron robando todo. (Foto: gentileza Julieta Artola)

Un grupo de veterinarios viajó desde Buenos Aires hasta Córdoba para evaluar a Koda, un oso pardo de 15 años y más de 300 kilos que tiene un tumor maligno. Sin embargo, cuando se preparaban para regresar, sufrieron un robo y perdieron equipos de trabajo valuados en más de US$10.000.

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El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 14, en una estación de servicio YPF ubicada sobre la autopista Córdoba-Rosario, a la altura del kilómetro 700, en la zona de Santa Bárbara.

Los profesionales habían dejado estacionada una camioneta Chevrolet S10 blanca cerca del sector destinado a los camiones. Antes de continuar el viaje hacia Buenos Aires, hicieron una breve parada para cargar agua para el mate.

Cuando regresaron al vehículo, descubrieron que delincuentes habían roto el vidrio trasero derecho y forzado la caja de la camioneta para llevarse parte del costoso instrumental veterinario.

El equipo de anestesia que fueron parte del robo durante la parada. (Foto: gentileza Julieta Artola)

El equipo de anestesia que fueron parte del robo durante la parada. (Foto: gentileza Julieta Artola)

Entre los elementos robados había un monitor multiparamétrico MINRAY UMEC10, que se encontraba dentro de un bolso de lona blanco, un equipo de electroquimioterapia y el instrumental de anestesia que los especialistas habían llevado para trabajar con Koda.

El robo que dejó a los veterinarios sin herramientas para trabajar

La veterinaria Julieta Artola había participado de la evaluación de Koda, pero debía regresar a Buenos Aires en avión porque tenía que dar clases. Sus compañeros, en cambio, emprendieron el viaje por tierra en la camioneta donde transportaban parte del equipamiento utilizado durante el procedimiento.

La especialista explicó que había decidido enviar su propio maletín en la camioneta porque consideraba que era más seguro que despacharlo en el avión. Ahora sospecha que los delincuentes pudieron haberlo observado a través de una ventanilla antes de romper el vidrio y acceder al vehículo.

La denuncia fue realizada por el anestesista Luciano Sampietro. Según quedó asentado, un camionero que se encontraba en el lugar aseguró haber visto a dos o tres personas acercarse a la camioneta e intentar abrir sus puertas. Además, aportó información sobre un Volkswagen Gol Trend rojo que resultó sospechoso.

El Parque de la Biodiversidad evaluará al oso Koda bajo anestesia general por el avance de un tumor maligno (Foto: Municipalidad de Córdoba)

El Parque de la Biodiversidad evaluará al oso Koda bajo anestesia general por el avance de un tumor maligno (Foto: Municipalidad de Córdoba)

Los veterinarios no descartan haber sido seguidos, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores. El robo también tuvo un fuerte impacto laboral para los profesionales debido a que los elementos sustraídos son indispensables para realizar diferentes procedimientos.

Quién es Koda, el oso de más de 300 kilos que tiene un tumor maligno

Koda es un oso pardo de 15 años y más de 300 kilos que vive en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba. En marzo de 2025 le detectaron un tumor maligno en el paladar y, durante los últimos controles, los especialistas observaron una progresión de la lesión, por ese motivo, decidieron realizar una nueva evaluación bajo anestesia general.

El procedimiento tenía como objetivo determinar el estado y la extensión del tumor para evaluar si es posible realizar una intervención quirúrgica. Artola indicó que Koda se encuentra bien, aunque anticipó que se difundirá un comunicado oficial con los detalles sobre su estado de salud y los resultados de la evaluación realizada por el equipo veterinario.

En pocas palabras

  • Robo a veterinarios: Delincuentes robaron equipos valuados en US$10.000 a profesionales que evaluaron un oso con cáncer en Córdoba.
  • Instrumental sustraído: Sustrajeron instrumental de anestesia y un monitor multiparamétrico MINRAY UMEC10 de una camioneta en una estación de servicio.
  • Caso Koda: El robo ocurrió tras la evaluación de Koda, un oso pardo de 15 años con un tumor maligno en el paladar.
Resumen generado por Thinkindot AI
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