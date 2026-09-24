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El antecedente del violento robo que sufrió Bobby Flores en 2014

Doce años después, Bobby Flores volvió a sufrir un violento robo en su casa. En 2014, su familia había sido víctima de una entradera en la misma vivienda.

24 sept 2026, 18:17
bobby flores
bobby flores

El conductor radial y productor musical Bobby Flores volvió a ser víctima de un violento robo en su casa de Saavedra. Doce años después de haber sufrido una entradera en la misma vivienda, el periodista y su familia atravesaron nuevamente un dramático episodio de inseguridad.

El nuevo asalto tuvo como víctimas a Flores, su mujer y sus dos hijos. Los delincuentes ingresaron al domicilio, según contaron en PrimiciasYa (América TV) eran siete, redujeron a la familia y la maniataron. Durante el ataque, el conductor recibió un golpe en el rostro y sufrió un traumatismo en la mandíbula, además de un cuadro hipertensivo.

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Su esposa también debió ser asistida, mientras que sus hijos presentaron lesiones en las manos producto de las ataduras. Tras permanecer algunos minutos dentro de la vivienda, los delincuentes escaparon con distintas pertenencias.

Luego de la huida, fue el propio Flores quien llamó al 911. La investigación quedó en manos de la Justicia y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir el ingreso de los asaltantes y su posterior fuga.

¿Por qué el nuevo robo vuelve a recordar el violento asalto que sufrió en 2014?

El episodio tiene un antecedente que hace todavía más impactante la situación: Bobby Flores ya había sufrido un violento robo en esa misma casa en 2014.

En aquella oportunidad, alrededor de diez delincuentes asaltaron a la mujer y a los hijos del conductor cuando ingresaban a la vivienda en el barrio de Saavedra. Flores se encontraba a pocas cuadras, en el restaurante de su cuñado, cuando ocurrió el ataque.

Los delincuentes amenazaron con cuchillos a su esposa y la maniataron junto a sus hijos. Después recorrieron la vivienda y se llevaron dinero, ropa, una consola PlayStation y otros objetos de valor.

Entre las pertenencias robadas también estaba una computadora en la que Flores tenía guardada una colección musical que había construido durante 15 años de trabajo. Los delincuentes cargaron parte de los objetos en el auto de la mujer y escaparon.

En ese momento, Flores había contado que los asaltantes eran jóvenes y que estaban preparados para cometer el robo. También había señalado que se trataba, según su impresión, de un robo “al voleo”.

“Por suerte los chicos y mi señora están bien”, había expresado entonces el conductor, quien remarcó que las pérdidas materiales podían recuperarse, aunque lamentó especialmente el robo de su colección de discos.

Ahora, doce años después, la historia volvió a repetirse en el mismo domicilio. Flores y su familia volvieron a quedar cara a cara con delincuentes dentro de su propia casa y atravesaron nuevamente un violento episodio que inevitablemente trae a la memoria aquel robo de 2014.

     

 

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