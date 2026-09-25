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El doloroso posteo de la última pareja famosa de El Negro Oro tras su muerte

Con un sentido mensaje, la última pareja mediática del Negro González Oro le dedicó un posteo tras conocerse la noticia de su muerte. Ambos se habían comprometido y, poco tiempo después, se separaron en 2019.

25 sept 2026, 20:34
El doloroso posteo de la última pareja famosa de El Negro Oro

El doloroso posteo de la última pareja famosa de El Negro Oro

El doloroso posteo de la última pareja famosa de El Negro Oro

El doloroso posteo de la última pareja famosa de El Negro Oro

El mundo del periodismo llora la partida de Oscar González Oro, quien murió a los 74 años en Punta del Este, Uruguay. La noticia generó una profunda conmoción entre colegas, amigos y figuras que compartieron distintos momentos de su extensa trayectoria en los medios.

También sus exparejas se hicieron eco de su fallecimiento y eligieron las redes sociales para despedirlo públicamente. A través de mensajes cargados de afecto y emoción, recordaron al periodista y compartieron palabras especiales para acompañar este difícil momento.

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Uno de ellos fue Mauro Francisco, con quien mantuvo una relación mediática que terminó en 2019, poco después de que ambos anunciaran su compromiso. "Toda separación es dolorosa...", mencionaba el actor y productor a PrimiciasYa en una charla exclusiva. A pesar del paso del tiempo y de que sus caminos tomaron rumbos diferentes, Mauro quiso darle el último adiós al periodista tras conocerse la noticia de su muerte.

Para hacerlo, eligió compartir una fotografía de ambos correspondiente al día en que se conocieron, acompañada por un breve pero sentido mensaje que reflejó el cariño que conservaba por quien fue su pareja: "Volá alto, negrito".

Cómo había anunciado su separación El Negro Oro

La relación entre El Negro González Oro y Mauro Francisco había llegado a su fin en 2019, poco tiempo después de que ambos se comprometieran. En aquel momento, fue el propio periodista quien confirmó la separación a través de un sentido posteo en redes sociales, donde habló del amor que habían compartido y de la tristeza por el final de la pareja.

"En este caso no! Mi alma no sabe qué carajo hacer... y mi mente me sigue gritando. Se termina una de las etapas más bellas de mi vida! Conocí una vez más la felicidad. Disfruté cada momento vivido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué también. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco", comenzó su publicación.

"Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices juntos o separados. Estoy bien pero pensando en Pancho. Rogándole a Dios que también esté bien. Por el tiempo de felicidad que me regaló. Fuimos muy felices y ojalá lo podamos volver a ser", continuó.

Finalmente, el periodista confirmó: "Pero hoy debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja. Y lo lamento con toda esa alma que no sabe qué carajo hacer. Sé que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. No siempre las cosas se dan como uno pretende!".

     

 

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