El doloroso posteo de la última pareja famosa de El Negro Oro tras su muerte

Cómo había anunciado su separación El Negro Oro
La relación entre El Negro González Oro y Mauro Francisco había llegado a su fin en 2019, poco tiempo después de que ambos se comprometieran. En aquel momento, fue el propio periodista quien confirmó la separación a través de un sentido posteo en redes sociales, donde habló del amor que habían compartido y de la tristeza por el final de la pareja.
"En este caso no! Mi alma no sabe qué carajo hacer... y mi mente me sigue gritando. Se termina una de las etapas más bellas de mi vida! Conocí una vez más la felicidad. Disfruté cada momento vivido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué también. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco", comenzó su publicación.
"Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices juntos o separados. Estoy bien pero pensando en Pancho. Rogándole a Dios que también esté bien. Por el tiempo de felicidad que me regaló. Fuimos muy felices y ojalá lo podamos volver a ser", continuó.
Finalmente, el periodista confirmó: "Pero hoy debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja. Y lo lamento con toda esa alma que no sabe qué carajo hacer. Sé que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. No siempre las cosas se dan como uno pretende!".