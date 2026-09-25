América contó su historia cuando vivía en un vagón y 14 años después fue asesinado

Vecinos de la localidad aseguraron que era habitual verlo en plazas y sectores céntricos. Algunos lo describieron como una persona “respetuosa y amable” que solía saludar a quienes encontraba durante sus recorridos, tal como lo pintó la nota de más de una década atrás sin poder salir de la marginalidad.

Cómo fue el crimen del joven de 29 años en Villa Elisa

Efectivos de la Comisaría 12ª de La Plata llegaron hasta Camino Centenario y 45 después de recibir un llamado de emergencia. Al arribar, encontraron a Terraza sin vida y con graves lesiones en la cabeza.

Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir una hipótesis sobre lo sucedido y todo indica que la víctima habría mantenido una pelea con un amigo, identificado por sus iniciales A.H.M., quien fue aprehendido en el lugar. La investigación apunta a que ambos se encontraban presuntamente bajo los efectos de estupefacientes cuando comenzó una discusión que fue aumentando de intensidad.

En esas circunstancias, siempre según la principal línea investigativa, el sospechoso habría tomado un ladrillo y golpeado a Terraza en la cabeza. Las heridas sufridas por el joven fueron de tal gravedad que provocaron su muerte.

Ramiro había sido entrevistado por América en el año 2012. (Foto: captura)

Sin embargo, los investigadores todavía buscan establecer cómo comenzó el enfrentamiento, qué originó la discusión y cuál fue la secuencia exacta que terminó con el crimen. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de La Plata, que dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.

Entre ellas se encuentran las pericias realizadas en la escena, la búsqueda de posibles testigos y la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar con precisión la causa de la muerte.

Los antecedentes de la víctima y la investigación del homicidio

De acuerdo con fuentes oficiales, Terraza registraba antecedentes por diferentes delitos contra la propiedad. En los registros figuran causas por robo agravado y tentativa de robo agravado iniciadas en 2017, otra por tentativa de robo de 2019, un expediente por robo de 2020, una causa por robo agravado de agosto de 2022 y otra investigación por robo iniciada en agosto de 2023.

Además, consta que el 15 de marzo de 2024 recuperó la libertad de la Unidad Penitenciaria N°18 de Gorina, en una actuación que había tramitado ante el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de La Plata.

El homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados durante 2026 en la región. Según un relevamiento de El Día, se trata del homicidio número 21 ocurrido en La Plata, Berisso y Ensenada en lo que va del año. El antecedente más reciente había ocurrido menos de una semana antes en San Carlos, donde un hombre murió luego de ser apuñalado durante una discusión en la zona de 132 entre 37 y 38.