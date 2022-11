Embed

La secuencia quedó registrada en el teléfono celular de la pareja que venía atrás y que sufrió los dos choques. ¿Qué hacés, violento de mierda?”, grita mientras tanto la mujer que lo filma. “Estúpidos de mierda”, le responde el hombre.

En ese momento, el conductor se sube a su Chevrolet, da marcha atrás e impacta de lleno contra el Fiat dos veces. Tras esto, huye del lugar. Según trascendió, el atacante acumula más de $350.000 de multa entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

"Me empieza a increpar y yo le digo que siga porque no había pasado nada. No había pasado ningún conflicto", contó Luciano, el conductor agredido, en diálogo con A24. "Cuando yo m quiero ir, me quiere esculpir y como no puede, baja y me pega una piña. Después de eso, me choca dos veces", agregó.