Manejaba alcoholizado, se cruzó de carril y mató: el video que complica a un policía

mujer lujan

Alcohol positivo, detención y posterior liberación

Horas después del siniestro se conoció el resultado del test de alcoholemia practicado al conductor del Honda, que arrojó 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. El valor es positivo, ya que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Ante este resultado, el jefe policial quedó detenido y a disposición de la Justicia en una causa caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente, además de lesiones culposas. No obstante, este miércoles recuperó la libertad por decisión del juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia.

choque

El magistrado rechazó el pedido de la fiscal Mariana Suárez, titular de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Mercedes, quien había solicitado que el imputado continuara detenido. Como medidas, el juez le impuso fijar domicilio, comparecer cada vez que sea citado, la retención de la licencia de conducir y la prohibición de acercamiento a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares.

En paralelo, la investigación también analiza si Montepeloso participaba de una picada ilegal con un Audi que, tras el choque, se dio a la fuga y es intensamente buscado. Peritos trabajan sobre las cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir con precisión cómo se produjo el trágico episodio.