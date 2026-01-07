Manejaba alcoholizado, se cruzó de carril y mató: el video que complica a un policía
El jefe de la Policía de Rafaela dio positivo en el test de alcoholemia tras cruzarse de carril y embestir a un auto familiar en Luján. La víctima fatal tenía 36 años y viajaba con su hija y su pareja, que permanecen internados.
Un policía federal que manejaba alcoholizado protagonizó un choque frontal fatal sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en la localidad bonaerense de Luján. Como consecuencia del impacto, una mujer murió en el acto y otras tres personas resultaron gravemente heridas. El hecho ocurrió el sábado por la tarde y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.
Según el parte oficial, el Honda Civic conducido por Gastón Maximiliano Montepeloso, de 38 años y jefe de la Policía de Rafaela, circulaba en sentido Luján–Cañuelas cuando perdió el control, cruzó de carril e impactó de frente contra un Chevrolet Prisma en el que viajaba una familia.
La víctima fatal fue Vanesa Yanina Escalante, de 36 años, quien falleció en el lugar producto de la violencia del choque. En el mismo vehículo viajaban M., su hija de 13 años, y su pareja Marcelo Emmi, de 38, quienes quedaron atrapados entre los hierros y debieron ser rescatados por Bomberos Voluntarios. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital local, donde permanecen internados.
Montepeloso y su acompañante, Romina Riedel, también resultaron heridos y fueron derivados al Hospital Zonal de Luján con diversas lesiones.
Alcohol positivo, detención y posterior liberación
Horas después del siniestro se conoció el resultado del test de alcoholemia practicado al conductor del Honda, que arrojó 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. El valor es positivo, ya que en la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.
Ante este resultado, el jefe policial quedó detenido y a disposición de la Justicia en una causa caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente, además de lesiones culposas. No obstante, este miércoles recuperó la libertad por decisión del juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia.
El magistrado rechazó el pedido de la fiscal Mariana Suárez, titular de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Mercedes, quien había solicitado que el imputado continuara detenido. Como medidas, el juez le impuso fijar domicilio, comparecer cada vez que sea citado, la retención de la licencia de conducir y la prohibición de acercamiento a las víctimas sobrevivientes y a sus familiares.
En paralelo, la investigación también analiza si Montepeloso participaba de una picada ilegal con un Audi que, tras el choque, se dio a la fuga y es intensamente buscado. Peritos trabajan sobre las cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir con precisión cómo se produjo el trágico episodio.