El tajante gesto de Tini Stoessel que expuso aún más la escandalosa pelea con su padre

Así, la decisión de Tini Stoessel de quitar a su papá de la lista de cuentas que sigue en Instagram se suma a otros movimientos que trascendieron durante las últimas semanas y que alimentaron las versiones sobre una fuerte interna familiar.

Pero no se trata del único dato que generó repercusión en torno a la relación de la cantante con sus padres. En medio del enfrentamiento, también trascendió que Tini no habría invitado a sus padres, o al menos a su papá, a su casamiento con Rodrigo de Paul, previsto para el próximo 19 de diciembre de 2026.

Este detalle volvió a instalar interrogantes sobre el momento que atraviesa la familia Stoessel y aportó otro elemento a las versiones sobre el supuesto distanciamiento entre la cantante y su padre.

Por ahora, Tini no modificó públicamente su postura y tampoco hubo un acercamiento que haya trascendido. En este escenario, el hecho de haber dejado de seguir a Alejandro Stoessel en Instagram se convirtió en una nueva señal visible de la interna.

La situación, en cambio, parecería ser diferente con su mamá. La cantante continúa siguiendo a Mariana Muzlera en Instagram, al igual que a su hermano, Francisco Stoessel. Así, mientras el vínculo virtual con ellos permanece intacto, la decisión respecto de su papá vuelve a alimentar las versiones sobre la compleja situación familiar.

Cuál es la peor sospecha de Tini Stoessel sobre su hermano Francisco en medio del escándado familiar

La investigación que Tini Stoessel realizó sobre su patrimonio y los ingresos generados a lo largo de su carrera habría profundizado la tensión familiar y volvió a poner el foco en la relación de la cantante con su padre, Alejandro Stoessel.

En Intrusos (América TV), Paula Varela explicó qué es un Family Office, un mecanismo utilizado por personas con grandes patrimonios para delegar en terceros la administración y organización de sus finanzas.

"Esto es lo acude la gente que tiene mucho dinero para que le organicen las cuentas. No es un privado, puede ser un banco, donde vos le das a ellos el manejo de tus ingresos para que administren", detalló la panelista.

Además, Varela señaló que esta herramienta permite centralizar y ordenar los movimientos financieros de una familia. "Lo que hace esto es orgnizar todas las cuentas y ahí estás en conocimiento de todas tus cuentas. Lo hacen muchas familias que todos viven de la misma vaca lechera entonces para tener organizado y que no pase esto que pasa ahora tienen alguien de afuera", explicó.

En medio del análisis, la periodista también hizo referencia a una situación que habría despertado la atención de Tini relacionada con su hermano, Francisco Stoessel, y sus negocios fuera del país.

"Me contaban que una de las cosas que también llamó mucho la atención es que por ejemplo Fran tiene muchos boliches, uno de ellos en Madrid, que es de él", comentó.

Luego, planteó el interrogante que, según indicó, tendría la cantante: "Entonces lo que ella (Tini) se pregunta en un punto: perfecto, todo esto está a nombre de él. ¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran. Entonces ella dice todo esto se hizo con mi dinero y está a nombre de otras personas y lo trabajan otras personas".

Por su parte, Daniel Ambrosino explicó cómo se habría manejado parte de la carrera internacional de la artista. "Todos los shows internacionales que realizaba Tini la transmisión la manejaban tanto el padre como el hermano", aseguró.

Finalmente, Ambrosino sostuvo que, de acuerdo con lo que habría surgido de la auditoría, Alejandro Stoessel habría concentrado decisiones vinculadas al dinero y a la estructura contable, jurídica y societaria de la actividad profesional de su hija.