Nicolás Maduro reapareció desde la cárcel: publicó fotos y envió un mensaje a sus seguidores

El primer mensaje de Maduro desde prisión había sido difundido días después de su detención por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”. Según relató entonces, su padre había pedido que sus seguidores no estuvieran tristes y aseguró que ambos se encontraban “bien” y continuaban firmes.

El caso quedó en manos de la Justicia estadounidense, que acusa a Maduro de delitos vinculados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La captura del exlíder chavista fue presentada por el gobierno de Donald Trump como parte de una operación de gran escala. Tras su detención, Trump difundió una fotografía de Maduro vestido con ropa deportiva y anticipó que el exmandatario venezolano enfrentaría un juicio en territorio estadounidense.

Ahora, mientras espera el avance del proceso judicial, Maduro volvió a mostrarse públicamente a través de las redes sociales y buscó transmitir un mensaje de fortaleza a sus seguidores desde la prisión.