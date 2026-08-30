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A la espera del juicio

Nicolás Maduro reapareció desde la cárcel: publicó fotos y envió un mensaje a sus seguidores

El exlíder chavista compartió imágenes en las que se lo ve sonriente y con ropa deportiva. Maduro permanece detenido junto a su esposa, Cilia Flores, a la espera del juicio en Estados Unidos.

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Nicolás Maduro publicó fotos desde la cárcel y envió un mensaje a sus seguidores (Foto: X @NicolasMaduro)

Nicolás Maduro publicó fotos desde la cárcel y envió un mensaje a sus seguidores (Foto: X @NicolasMaduro)

El exlíder chavista Nicolás Maduro reapareció este domingo en redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores y una serie de fotografías tomadas en la cárcel de Nueva York donde permanece detenido desde enero de este año, a la espera de su juicio en Estados Unidos.

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En las imágenes, Maduro aparece con un conjunto deportivo, sonriente y haciendo el gesto de la paz con una de sus manos. “Pequeño regalo de amor y esperanza”, escribió en su cuenta de X, al explicar que decidió compartir las fotografías como un mensaje para sus nietos, los niños venezolanos y sus seguidores.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, expresó el exmandatario, quien agradeció los mensajes de apoyo que recibió desde su detención. En el cierre de la publicación, aseguró: “Seguiremos fuertes, serenos y confiados. Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá”.

Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Nueva York

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde comienzos de enero, luego de la operación estadounidense que terminó con su captura y traslado a Estados Unidos.

El primer mensaje de Maduro desde prisión había sido difundido días después de su detención por su hijo, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”. Según relató entonces, su padre había pedido que sus seguidores no estuvieran tristes y aseguró que ambos se encontraban “bien” y continuaban firmes.

El caso quedó en manos de la Justicia estadounidense, que acusa a Maduro de delitos vinculados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

La captura del exlíder chavista fue presentada por el gobierno de Donald Trump como parte de una operación de gran escala. Tras su detención, Trump difundió una fotografía de Maduro vestido con ropa deportiva y anticipó que el exmandatario venezolano enfrentaría un juicio en territorio estadounidense.

Ahora, mientras espera el avance del proceso judicial, Maduro volvió a mostrarse públicamente a través de las redes sociales y buscó transmitir un mensaje de fortaleza a sus seguidores desde la prisión.

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