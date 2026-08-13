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Se supo el duro motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul: "Fue tajante"

Tras el anuncio de la boda con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel enfrenta una interna con sus padres quienes por el momento no fueron invitados al gran evento.

13 ago 2026, 08:50
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Se supo el duro motivo por el que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con Rodrigo de Paul: Fue tajante
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Tini Stoessel finalmente confirmó que se casa con Rodrigo De Paul y compartió en las redes la millonaria sortija de compromiso y la intimidad de su viaje a París para la primera prueba del vestido.

En medio de la alegría por el gran paso y la expectativa de sus fans, se conoció además de la interna que rodea a la cantante con sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, en medio de rumores de distancia y cortocircuitos.

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Según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV), la artista habría decidido no invitar a sus padres al importante evento y se conoció el motivo que habría detenado todo.

Al parecer, Tini Stoessel habría sugerido sumar un administrador para que maneje sus cuentas, el mismo que tendría su futuro marido, algo que no cayó hien en sus padres.

"Parte de esta pelea tiene que ver con que Tini habló con los padres y quiso poner un administrador así nos ayuda y ve todo. Me confirman que es el mismo administrador que tendría Rodrigo De Paul y no gustó nada", señaló la periodista.

Y agregó al respecto: "Ella lo propuso y no gustó nada que quiera poner el adminstrador de De Paul y fue tajante. Me dicen como que la que baja la persiana es Tini y que la mamá está triste".

Cuándo nació la tensión entre Tini Stoessel y sus padres

Pepe Ochoa ventiló los motivos por los que Tini Stoessel no invitó aún a sus padres al casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul.

"Lo de Tini y los padres viene de hace mucho tiempo. Ella quiso empezar a meterse en su negocio y saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre eso", indicó el periodista desde El ejército de la mañana (Bondi Live).

"Con la mamá se pudrió todo en el momento que ella estuvo con Young Miko, ahí Tini se dio cuenta que la mamá no aceptó bajo ningún punto de vista ese vínculo. Acá no juzgo a nadie, pasa y esto es información. Cuando Tini arranca con Young fue algo que erosionó el vínculo con la madre", puntualizó.

"Con el papá tiene una cuestión más si se quiere de haber laburado todo este tiempo juntos y con el hermano, que está en el medio de toda esta cuestión", detalló Pepe Ochoa sobre la distancia entre la cantante y sus padres.

     

 

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