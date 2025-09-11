En vivo Radio La Red
Política
Cámara de Diputados
Hospital Garrahan
CONGRESO

Diputados busca sesionar la semana que viene para tratar los vetos al Garrahan y al financiamiento universitario

Diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre buscan dejar firmes las leyes de emergencia del Hospital Garrahan y de financiamiento universitario, en la primera sesión del pleno tras la derrota oficialista.

Diputados busca sesionar la semana que viene para tratar los vetos al Garrahan y al financiamiento universitario

La oposición en la Cámara de Diputados avanza en los preparativos para convocar, el próximo miércoles, una sesión destinada a rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia del Hospital Garrahan y de financiamiento para las universidades. Si logran el respaldo, el Congreso podría dejar firmes ambas normas.

Manes participó del programa Entrevista de Luis Novaresio. (Foto: A24).

El pedido de sesión sería presentado entre hoy y mañana por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Será el primer debate del pleno después de la derrota oficialista en las elecciones del domingo pasado, donde el peronismo obtuvo el 46% de los votos.

garrahan hospital

Los bloques opositores confían en contar con la mayoría necesaria para insistir con la ley que garantiza fondos al Hospital Pediátrico Garrahan, aprobada originalmente con amplio consenso. Si Diputados vuelve a sancionarla, el texto deberá ser ratificado por el Senado.

Paro-nacional-docentes-universitarios.jpg
Las universidades públicas anunciaron un paro en el inicio de clases del segundo cuatrimestre: cuándo será. (Foto: archivo)

El temario también incluirá la iniciativa de los gobernadores para modificar el reparto del impuesto a los combustibles, con el fin de reforzar los recursos provinciales que antes nutrían los fondos fiduciarios para obras públicas.

La respuesta de los bloques a los vetos

La decisión del Ejecutivo de vetar las leyes vinculadas al Garrahan y a las universidades generó un fuerte rechazo en casi todo el arco parlamentario. "Vetar la ley de emergencia en salud infantil y de residencias nacionales es un acto de crueldad que no se sustenta en ninguna evidencia financiera”, sostuvo Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, al justificar la insistencia de UxP. “El Poder Ejecutivo lleva dos años sin resolver la problemática del Hospital, por eso insistiremos y será ley”, agregó.

Blanca Osuna, también del peronismo, cuestionó que “los vetos son dañinos frente a la responsabilidad que el Presidente tiene ante los derechos de Educación y Salud”, y advirtió: “Vamos a frenar a Milei cada vez que elija incumplir las necesidades de la Argentina”.

quorum-diputados

Desde Democracia para Siempre, Pablo Juliano anticipó que acompañarán el rechazo a los vetos. Recordó que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de declarar la emergencia en el Garrahan —hospital de referencia en pediatría de alta complejidad— asciende a $65.573 millones entre julio y diciembre de este año. Entonces, le transmitió a Milei que “fue elegido para gobernar para todos” y que “sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentino”.

En el mismo sentido, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) criticó que “gobernar un país no se trata de un número en el Excel, sino de garantizar la atención pediátrica y la formación de quienes salvan vidas todos los días”, al rechazar el veto al hospital Garrahan.. Y subrayó: “La salud de nuestros niños no se ajusta, se defiende”.

La Cámara alta ya había ratificado la semana pasada la ley que prorroga la emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026, lo que refuerza el escenario de tensión entre el Congreso y el Ejecutivo.

El mensaje de Adorni por el Garrahan

"Tras meses de paros y relatos de precarización, en el Garrahan el 100% de los nuevos residentes eligió la opción que les propuso el Gobierno: la 'Beca Institución', destacó el portavoz en su cuenta de la red social X.

adorni tuit 12

El vocero presidencial ponderó que así "todos los cargos fueron cubiertos" y señaló que en el "resto de los hospitales nacionales ocurrió lo mismo: se cubrieron más cargos que en años anteriores y además, 8 de cada 10 residentes eligen cobrar más". "Los fondos para la salud de los chicos están. Lo que no está, es la plata que los sindicatos se llevaban". sostuvo en un contexto donde el oficialismo fue señalado por el veto de las normativas en salud y educación.

