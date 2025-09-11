Wanda Nara, a los besos y en una situación comprometedora con una figura internacional

¿Quién es el joven en cuestión? Es un cantante, rapero y ex miembro del grupo musical Pxxr Gvng español. Es conocido profesionalmente como Kaydy Cain.

Aunque se evidencia muy buena química con Kaydy, Wanda estaría ocupada en otro hombre. Al parecer, la mediática estaría iniciando un romance con Martín Migueles.

Migueles es una persona vinculada a Elías Piccirillo, quien está detenido en el penal de Ezeiza acusado por la Justicia de haber “plantado” droga y un arma en el auto de Francisco Hauque en el marco de un presunto falso operativo policial, empresario al que le debía una importante suma de dinero.

Embed

Video explosivo de Wanda Nara que despertó una fuerte sospecha: ¿está embarazada?

En las últimas horas, Wanda Nara compartió en su cuenta de Instagram un video en un boliche junto a un misterioso hombre, que rápidamente se viralizó en las redes.

En la grabación, la mediática aparece frente a un espejo con su celular, mientras un joven le hace una caricia en la panza, lo que generó rumores de un posible embarazo. El hombre mantiene su rostro fuera de cámara, por lo que no se lo puede identificar claramente.

Según trascendió, se trataría de Martín Migueles, vinculado a Elías Piccirillo, quien está detenido en el penal de Ezeiza acusado de haber “plantado” droga y un arma en el auto de Francisco Hauque en un presunto falso operativo policial. Piccirillo le debía además una importante suma de dinero al empresario.

Días atrás, Wanda había asistido al estadio de River Plate con este mismo hombre para presenciar el partido de la Selección Argentina por las Eliminatorias, lo que llamó la atención por la relación entre ambos.

En Intrusos (América TV), Paula Varela explicó el vínculo entre Migueles y Piccirillo: "(Martín) tiene que ir a declarar en la causa porque a Elías Piccirillo le dieron la posibilidad de un testigo para ir a declarar, que es él. Le alquilaba una casa", detalló la panelista.

Embed

Los hits de Wanda Nara, una estrella que crece

Además de su trabajo como conductora y empresaria, Wanda Nara viene desarrollando una faceta como cantante que ya despertó repercusión. En 2023 lanzó “Bad Bitch”, su primer sencillo con videoclip, mostrando una estética internacional y ritmos urbanos. Más tarde presentó “O Bicho Vai Pegar”, una colaboración con artistas brasileños, y ahora se prepara para estrenar “Tóxica”, un tema que mezcla sonidos electro pop con la participación del rapero Kaydy Cain.

Cada uno de los lanzamientos de Wanda se instala rápidamente en redes sociales, tanto por la producción visual como por las especulaciones sobre si sus letras contienen dedicatorias ocultas a figuras de su vida personal, como Mauro Icardi o L-Gante.