BRUTAL VIDEO: nueva imagen del asesinato de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump

Estaba sentado, levemente inclinado hacia adelante cuando un balazo, que impacto de lleno, lo empujó por la violencia hacia atrás. Kirk cayó de su silla mientras sangraba profusamente desde el cuello. La asistencia y traslado de emergencia fue inútil.

Entre los muchos videos que comenzaron a circular y viralizarse, con el tiempo apareció este. Tomado desde un costado a la derecha del influencer. Kirk está esperando luego de saludar cuando recibe el balazo totalmente artero.

Es imposible no recordar - por su movimiento hacia atrás - la secuencia de la película "zapruder" del asesinato de Kennedy en 1963. El movimiento hacia atrás, ante el impacto, es muy similar.

En la nueva imagen se lo ve cayendo bruscamente de la silla y una persona que se arroja sobre él para protegerlo y asistirlo al mismo tiempo. Pero todo sería inútil. Kirk, moriría poco después.

Embed

El mensaje de Donald Trump por su amigo Charlie Kirk

mensaje de Trump por Kirk Trump definió a Kirk como un patriota y dijo que el extremismo de izquierda alienta este tipo de violencia. (Foto: Cuenta de Trump en las redes )

Donald Trump tenía un gran cariño por Charlie Kirk. Era el joven que mejor difundía sus ideas entre las personas de su edad o más jóvenes todavía. Abrió un surco enorme para difundir las ideas conservadoras en las universidades, rompiendo el tradicional progresismo de las casas de estudio.

Envió un breve mensaje grabado y un texto por las redes sociales en el que dice: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!".

Por el momento, el FBI no logra hallar a su asesino.