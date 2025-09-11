En vivo Radio La Red
Policiales
Docente
Mendoza
Mendoza

Compañeros de la alumna que disparó en la escuela develaron cómo era su relación con la docente

La docente de Matemáticas, reconocida por su exigencia, quedó en el centro de la atención luego de que la joven de 14 años la mencionara mientras efectuaba disparos y permanecía atrincherada por más de cinco horas.

Guiñazú, de 56 años, estaba en otro sector de la escuela dando clases cuando comenzaron los tiros. En cuanto se supo que la atacante la mencionaba, directivos y preceptores optaron por retirarla junto con su grupo de alumnos para protegerla.

“Nos enteramos por Jimy, el preceptor, que la alumna que disparaba estaba buscando a Raquel”, expresó en declaraciones periodísticas una estudiante del curso en el que se encontraba la docente.

Reconocida en la institución por su firmeza y exigencia, Guiñazú es descripta por exalumnos y familias como “una profesora excelente aunque estricta”. Sin embargo, su nombre quedó en el centro de la escena tras ser señalado por la joven durante el episodio.

Algunos estudiantes comentaron que entre ambas existían tensiones vinculadas al desempeño escolar, como un aplazo reciente. También surgieron rumores de bullying, aunque por ahora no hay denuncias ni pruebas que los respalden.

Mientras varios integrantes del personal defendieron a la maestra, otros pidieron indagar si hubo conflictos previos que no fueron detectados a tiempo.

La menor permanece internada y recibe asistencia psicológica, mientras el Ministerio de Educación de Mendoza anunció jornadas de apoyo y contención para docentes y alumnos del establecimiento.

