Compañeros de la alumna que disparó en la escuela develaron cómo era su relación con la docente

Reconocida en la institución por su firmeza y exigencia, Guiñazú es descripta por exalumnos y familias como “una profesora excelente aunque estricta”. Sin embargo, su nombre quedó en el centro de la escena tras ser señalado por la joven durante el episodio.

Algunos estudiantes comentaron que entre ambas existían tensiones vinculadas al desempeño escolar, como un aplazo reciente. También surgieron rumores de bullying, aunque por ahora no hay denuncias ni pruebas que los respalden.

Mientras varios integrantes del personal defendieron a la maestra, otros pidieron indagar si hubo conflictos previos que no fueron detectados a tiempo.

La menor permanece internada y recibe asistencia psicológica, mientras el Ministerio de Educación de Mendoza anunció jornadas de apoyo y contención para docentes y alumnos del establecimiento.