El duro dato del parte médico de Christian Petersen que genera gran angustia en su familia

Christian Petersen atraviesa un delicado momento de salud internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación hace unos días en medio de una excursión en el volcán Lanín.
Se conocieron más detalles del delicado cuadro de salud que atraviesa el chef Christian Petersen tras sufrir una descompensación en medio de una excursión en el volcán Lanín.
El reconocido chef se descompensó en el Sur y hoy pelea por su vida internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado desde el último viernes.
Ante el impacto de la noticia que se conoció este jueves, trascendió el parte médico con el dato que más preocupa por estas horas a la familia del cocinero: presenta una falla multiorgánica.
"El paciente Christian Petersen ingresó a terapia intensiva derivado del Hospital Junín de Los Andes, su estado es reservado y está actualmente con una falla multiorgánica. Esto es prensa oficial del hospital", indicó el conductor Matías Vázquez en el ciclo Puro Show (El Trece).
Y agregó con suma preocupación: "Cadena de oración para el chef porque está atravesando el peor de los momentos. Es una noticia que genera un shock porque se lo veía siempre bien".
"Se realizaron diversos estudios y análisis, si bien no hay confirmación oficial, trascendieron que las pruebas toxicológicas habrían arrojado resultados positivos, dato que hasta el momento no fue ratificado por fuentes médicas", leyó después Vázquez sobre la información publicada por el medio local Realidad San Martín.
A lo que Nancy Duré observó sobre la gravedad del estado de salud de Christian Petersen: "El cuadro es bastante delicado, no pueden hacer la derivación".
El chef Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con un cuadro delicado y pronóstico reservado.
El cocinero de 56 años se descompensó en medio de una excursión para ascender el volcán Lanín junto a un grupo de personas que participaban de una travesía.
Al notar el guía que Christian Petersen no se encontraba bien de salud, se activó un operativo de rescate de urgencia para bajarlo de la montaña y poder asistirlo.
Tras los primeros chequeos se determinó que el chef presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.
Primero fue derivado de urgencia al hospital de Junín de los Andes y tras ser estabilizado se lo derivó al Hospital Ramón Carrillo, el centro de mayor complejidad de la región.
Según los primeros datos que se conocieron del parte médico, el conocido cocinero se encuentra con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente estable, recibe tratamiento con drogas vasoactivas, presenta arritmia persistente y cursa un cuadro de falla multiorgánica.