El primer viaje romántico de Fede Bal y Evelyn Botto tras confirmar su relación

De esta manera, la pareja no solo compartirá su primera Navidad juntos, sino que también dejó plasmado en redes sociales un viaje lleno de romanticismo y complicidad en uno de los destinos más soñados del mundo.

Qué frase de Fede Bal sobre Evelyn Botto despertó la alerta

Lo que comenzó como una confesión íntima y cargada de ternura terminó generando un verdadero revuelo en las redes sociales. Evelyn Botto, cantante y columnista en plataformas digitales, decidió hablar por primera vez de una situación personal con Fede Bal, su reciente pareja, y lejos de despertar romanticismo, abrió un intenso debate online.

La intérprete, que hace pocos días oficializó su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri, se animó a contar cómo fueron sus primeras experiencias quedándose a dormir en la casa de él. Con total sinceridad, reveló que durante mucho tiempo evitó quitarse el maquillaje delante de Fede por inseguridades con su piel y por temor a “romper la fantasía”.

"Me maquillo bastante todos los días y para las citas también. Nunca me quedo a dormir", confesó. Hasta que finalmente la dinámica cambió: Fede la invitó a quedarse y ella aceptó… aunque sin desmaquillarse. Según relató, el momento más significativo se dio cuando él le sugirió que llevara sus productos de skincare y se preparara para descansar con comodidad.

Ese gesto, según Evelyn, tuvo un impacto emocional profundo. Sintió que se abría una nueva etapa de confianza y contención, donde podía mostrarse tal cual es. "Estar con la piel desnuda delante de alguien, para mí, es jugártela toda", expresó, describiendo la mezcla de nervios y vulnerabilidad que atravesó.

Pero la anécdota dio un giro inesperado cuando reveló el comentario final de Fede: más allá de querer que ella se sintiera libre, el verdadero motivo era que no siguiera manchando las sábanas con maquillaje.

Aunque Evelyn lo relató entre risas, la reacción en redes fue inmediata y negativa. En lugar de ver ternura, muchos usuarios la criticaron con dureza y la calificaron de “migajera”, "la vara está mu baja", "¿Ella sabe lo de las sábanas de Fede?". Los mensajes apuntaron a que estaba romantizando una frase que, para varios, resultó desubicada. La polémica se encendió rápidamente y volvió a poner sobre la mesa los antecedentes sentimentales de Federico Bal y su fama de mujeriego e infiel.