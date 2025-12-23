En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
perro
Video
VIDEO VIRAL

Paseaba al perro, lo balearon en la cabeza y sobrevivió de milagro: el video

La víctima caminaba junto a su esposa y paseaba a su perro cuando fue interceptada por dos delincuentes en moto. El disparo le rozó el cráneo y le provocó un corte profundo que requirió sutura, aunque se encuentra fuera de peligro.

Paseaba al perro, lo balearon en la cabeza y sobrevivió de milagro: el video

Un hombre de 63 años fue baleado en la cabeza durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Lanús, cuando caminaba junto a su esposa y paseaba a su perro. El disparo le rozó el cráneo y le provocó un profundo corte que debió ser suturado con tres puntos. A pesar de la gravedad del ataque, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Leé también Violento asalto en Solano: cuatro delincuentes armados robaron un comercio y amenazaron a una nena
Los delincuentes le apuntaron con un arma a una nena. 

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cerca de las 22, en la esquina de Montevideo y Juan B. Justo, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo la pareja es interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta oscura.

Según indicaron fuentes judiciales, los asaltantes efectuaron disparos con la intención de cometer el robo y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del hombre. Tras el ataque, los agresores escaparon rápidamente del lugar sin concretar el asalto y hasta el momento no se registraron detenciones.

Embed

De acuerdo con el testimonio de la esposa ante la Policía, un vecino asistió a la víctima y lo trasladó de urgencia al Hospital Vecinal. Allí, los médicos constataron que la bala había producido un roce en el cuero cabelludo, realizaron las curaciones correspondientes y le otorgaron el alta médica.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Lanús, que trabaja en la identificación de los autores, quienes permanecen prófugos.

El episodio fue reconstruido públicamente por la hija del hombre baleado. “Estaban yendo a comprar al supermercado chino, cuando de camino iban con la perra, aparecen las dos personas en la moto y uno se baja. Mi viejo estaba mirando el portadocumentos porque tenía poca plata, para ir a comprar al supermercado, y se lo quieren sacar. Como ya le robaron el auto, y era hacer todos los papeles de vuelta, entonces le dijo que no”, relató en declaraciones televisivas.

“El chorro le apuntó así y le tiró. Directamente. Fue una herida superficial, por suerte. Fueron tres puntos (de sutura) que le hicieron”, continuó.

La joven agregó que el momento fue de extrema angustia. “En el momento obviamente le empezó a sangrar un montón. Entonces, hasta que no llegamos al hospital vecinal, no supimos si había ingresado la bala o no. Fue un susto enorme”, concluyó.

Un intento de robo que terminó con un ladrón muerto

La localidad de Aldo Bonzi, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario el lunes 8 de diciembre por la noche de un violento tiroteo entre un gendarme y una banda de delincuentes que intentó asaltar a su hermano en la puerta de su casa. El enfrentamiento dejó un ladrón muerto y tres heridos de bala.

El hecho ocurrió cerca de las 20.20, en la esquina de Pirán y Janner, cuando Carlos G., cabo de Gendarmería que presta servicio en el Edificio Centinela, llegó en su Volkswagen Gol Trend para visitar a su hermano Ariel G., también integrante de la fuerza.

Mientras esperaba en la puerta, Carlos observó que un Ford Focus se acercaba de manera sospechosa. En segundos, al menos tres ladrones bajaron del vehículo con intenciones de robo. El gendarme aceleró y logró escapar, pero su hermano, que ya estaba en la vereda, quedó frente a los agresores e intentó defenderse.

Se produjo entonces un tiroteo que terminó con la muerte de Kevin Agustín Escobar, de 22 años, quien tenía un amplio prontuario penal y domicilio en la zona de 9 de Abril, Esteban Echeverría. Sus cómplices escaparon.

Tres heridos trasladados al hospital

Durante el enfrentamiento, Ariel G. recibió un balazo en la boca; su pareja, de 25 años, sufrió un disparo en el tórax; y un vecino que circulaba por la zona fue herido en una pierna. Todos fueron trasladados al hospital Ballestrini.

Desde la Gendarmería Nacional confirmaron que el cabo y su novia fueron operados y permanecen estables. El vecino lesionado también recibió atención y está fuera de peligro.

Cámaras de seguridad municipales registraron el momento en que un vecino intentó encerrar con su auto a uno de los asaltantes que escapaba corriendo tras el tiroteo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
perro Video
Notas relacionadas
Violento asalto a un micro de tour de compras de argentinos que iban a Chile: emboscada y robo masivo
Violento asalto en una heladería de Mar del Plata: hay un detenido tras el impactante robo
Festejaron el robo a una jubilada y la muerte de sus perros: terminaron detenidos

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar