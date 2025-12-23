Paseaba al perro, lo balearon en la cabeza y sobrevivió de milagro: el video

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº6 de Lanús, que trabaja en la identificación de los autores, quienes permanecen prófugos.

El episodio fue reconstruido públicamente por la hija del hombre baleado. “Estaban yendo a comprar al supermercado chino, cuando de camino iban con la perra, aparecen las dos personas en la moto y uno se baja. Mi viejo estaba mirando el portadocumentos porque tenía poca plata, para ir a comprar al supermercado, y se lo quieren sacar. Como ya le robaron el auto, y era hacer todos los papeles de vuelta, entonces le dijo que no”, relató en declaraciones televisivas.

“El chorro le apuntó así y le tiró. Directamente. Fue una herida superficial, por suerte. Fueron tres puntos (de sutura) que le hicieron”, continuó.

La joven agregó que el momento fue de extrema angustia. “En el momento obviamente le empezó a sangrar un montón. Entonces, hasta que no llegamos al hospital vecinal, no supimos si había ingresado la bala o no. Fue un susto enorme”, concluyó.

Un intento de robo que terminó con un ladrón muerto

La localidad de Aldo Bonzi, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario el lunes 8 de diciembre por la noche de un violento tiroteo entre un gendarme y una banda de delincuentes que intentó asaltar a su hermano en la puerta de su casa. El enfrentamiento dejó un ladrón muerto y tres heridos de bala.

El hecho ocurrió cerca de las 20.20, en la esquina de Pirán y Janner, cuando Carlos G., cabo de Gendarmería que presta servicio en el Edificio Centinela, llegó en su Volkswagen Gol Trend para visitar a su hermano Ariel G., también integrante de la fuerza.

Mientras esperaba en la puerta, Carlos observó que un Ford Focus se acercaba de manera sospechosa. En segundos, al menos tres ladrones bajaron del vehículo con intenciones de robo. El gendarme aceleró y logró escapar, pero su hermano, que ya estaba en la vereda, quedó frente a los agresores e intentó defenderse.

Se produjo entonces un tiroteo que terminó con la muerte de Kevin Agustín Escobar, de 22 años, quien tenía un amplio prontuario penal y domicilio en la zona de 9 de Abril, Esteban Echeverría. Sus cómplices escaparon.

Tres heridos trasladados al hospital

Durante el enfrentamiento, Ariel G. recibió un balazo en la boca; su pareja, de 25 años, sufrió un disparo en el tórax; y un vecino que circulaba por la zona fue herido en una pierna. Todos fueron trasladados al hospital Ballestrini.

Desde la Gendarmería Nacional confirmaron que el cabo y su novia fueron operados y permanecen estables. El vecino lesionado también recibió atención y está fuera de peligro.

Cámaras de seguridad municipales registraron el momento en que un vecino intentó encerrar con su auto a uno de los asaltantes que escapaba corriendo tras el tiroteo.