Mauro Icardi estaría negociando con un club su regreso a la Argentina: el contundente motivo

Además, en su cuenta de X, explicó cuál es la situación en Europa: "Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con el Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses mas. Vence en Junio 2026. La pelota ahora la tiene Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suarez ya le dió el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina".

Mauro Icardi

Qué se dijo sobre el futuro de Mauro Icardi

Mauro Icardi volvió a ser tema de análisis en torno a su futuro futbolístico y personal luego de que el periodista Gustavo Méndez aportara nueva información en La mañana con Moria (El Trece). Según explicó, el delantero tendría la intención de continuar ligado al Galatasaray por un tiempo más y, una vez finalizada su carrera profesional, establecerse definitivamente en Europa.

Durante su intervención, Méndez repasó los rumores que circularon en los últimos meses en torno a un posible regreso del atacante al fútbol argentino. “Suena que viene a Newell’s Old Boys, que viene a Estudiantes de la Plata, que la China Suárez quiere que vaya a River, que no vaya a Boca...”, enumeró el periodista, dando cuenta del abanico de versiones que rodearon su nombre.

Sin embargo, el comunicador aseguró que el escenario real sería otro: “Lo está hablando Elio (Letterio Pino, representante de Icardi), que está negociando con el Galatasaray. Lo que me dio a entender en sus palabras es que él se quiere quedar en Turquía”.

En esa línea, destacó que tanto el futbolista como la China lograron adaptarse sin dificultades a la vida en Estambul, donde ya conviven desde hace tiempo y se sienten cómodos en el día a día.

Por último, Méndez reveló cuál sería el plan de Mauro Icardi a largo plazo, una vez que decida colgar los botines. "Me lo djieron desde el entorno que cuando él se retire quiere vivir en Milán. Sus hijas nacieron ahí y a él lo aman. El primer viaje que hicieron con la China fue a Milán", concluyó, subrayando el fuerte vínculo emocional del delantero con la ciudad italiana.