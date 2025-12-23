Mauro Icardi estaría negociando con un club su regreso a la Argentina: el contundente motivo
Mauro Icardi habría iniciado gestiones para concretar su regreso al fútbol argentino, una decisión que estaría motivada por un particular deseo.
23 dic 2025, 18:19
Mauro Icardi estaría negociando con un club su regreso a la Argentina: el contundente motivo
El futuro de Mauro Icardi volvió a ser motivo de fuertes especulaciones, tanto en el plano deportivo como en el personal. Mientras su relación con la China Suárez avanza y se proyecta en el corto plazo, el delantero atraviesa un momento incómodo en el Galatasaray, donde su continuidad aparece cada vez más cuestionada por parte de un sector del entorno futbolístico turco.
En ese contexto, el atacante de 32 años analiza seriamente la posibilidad de regresar al fútbol argentino, una decisión que estaría atravesada por un factor clave: la cercanía con sus hijas. Esa necesidad personal podría acelerar una salida anticipada de Europa y abrirle la puerta a un nuevo capítulo en su carrera.
En las últimas horas tomó fuerza una versión que sacudió el mercado local. Según trascendió, Icardi habría mantenido un encuentro con Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, con el objetivo de explorar una posible incorporación en este mercado de pases. Si bien no hubo confirmaciones oficiales, el rumor ganó volumen por un detalle no menor: el futbolista se encuentra en la Argentina y fue visto en distintos puntos del país, con imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.
"Hace minutos culminó la reunión entre Di Carlo y Mauro Icardi fuera del Monumental. Se reunieron en una oficina en Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a 2do plano", comunicó, entre otros periodistas, Pablo Calvari.
Además, en su cuenta de X, explicó cuál es la situación en Europa: "Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con el Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses mas. Vence en Junio 2026. La pelota ahora la tiene Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suarez ya le dió el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina".
Qué se dijo sobre el futuro de Mauro Icardi
Mauro Icardi volvió a ser tema de análisis en torno a su futuro futbolístico y personal luego de que el periodista Gustavo Méndez aportara nueva información en La mañana con Moria (El Trece). Según explicó, el delantero tendría la intención de continuar ligado al Galatasaray por un tiempo más y, una vez finalizada su carrera profesional, establecerse definitivamente en Europa.
Durante su intervención, Méndez repasó los rumores que circularon en los últimos meses en torno a un posible regreso del atacante al fútbol argentino. “Suena que viene a Newell’s Old Boys, que viene a Estudiantes de la Plata, que la China Suárez quiere que vaya a River, que no vaya a Boca...”, enumeró el periodista, dando cuenta del abanico de versiones que rodearon su nombre.
Sin embargo, el comunicador aseguró que el escenario real sería otro: “Lo está hablando Elio (Letterio Pino, representante de Icardi), que está negociando con el Galatasaray. Lo que me dio a entender en sus palabras es que él se quiere quedar en Turquía”.
En esa línea, destacó que tanto el futbolista como la China lograron adaptarse sin dificultades a la vida en Estambul, donde ya conviven desde hace tiempo y se sienten cómodos en el día a día.
Por último, Méndez reveló cuál sería el plan de Mauro Icardi a largo plazo, una vez que decida colgar los botines. "Me lo djieron desde el entorno que cuando él se retire quiere vivir en Milán. Sus hijas nacieron ahí y a él lo aman. El primer viaje que hicieron con la China fue a Milán", concluyó, subrayando el fuerte vínculo emocional del delantero con la ciudad italiana.