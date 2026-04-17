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El dramático relato del joven apuñalado por su novia de 15 a la salida del colegio: "Me agarró..."

El adolescente de 15 años relató cómo fue la brutal agresión y señaló antecedentes de violencia por parte de la compañera. Su madre, en tanto, apuntó contra la chica y el establecimiento educativo.

Luciano

Luciano, el adolescente que fue apuñalado por su novia de 15 años. 
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No me lo esperaba, fue todo de sorpresa. Me agarró desprevenido”, explicó el adolescente, quien al momento de la agresión charlaba con una amiga. En diálogo con A24, también señaló que la chica ya tuvo otros antecedentes violentos contra él: recordó el momento en que recibió “dos cachetazos” por una situación similar.

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Leila, por su parte, contó que recibió la noticia por parte de la madre de la agresora. “En ese momento sentí que me estaba muriendo”, graficó.

Esta chica quiso matar a mi hijo. Se ve claramente cómo tiene la intención de pincharle la nuca, el cuello”, agregó la mujer en su descargo, en el que también destacó que Luciano logró salvarse porque pudo cubrirse con la mano, lo que evitó que la herida fuera aún más profunda.

Visiblemente afectada, Leila cuestionó luego la respuesta del entorno de la adolescente y de la institución educativa. Según relató, el padrastro de la chica le envió un mensaje de WhatsApp con un pedido de disculpas "como si no hubiese pasado nada".

En cuanto a la escuela, la mujer afirmó que no recibió contacto alguno y sostuvo que su única intervención fue “refugiar a la chica ahí adentro sabiendo lo que hizo”, sin comunicarse con la familia para informar lo sucedido.

Leila además advirtió que, tras el ataque, la adolescente le escribió a una prima de Luciano y le dijo que él “se merecía lo que ella le había hecho porque él la hizo enojar”.

Por último, aseguró que testigos la vieron retirarse del lugar riéndose y amenazando a otra menor. “Para mí es una asesina, ella actuó con la mentalidad de una persona grande, no como una criatura. Si vuelve a atacar a alguien que no pueda defenderse, lo mata”, concluyó.

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Sobre el final de la entrevista, Luciano afirmó que aún no tiene definido cómo continuará su escolaridad. Aunque manifestó su intención de seguir estudiando, el joven aclaró: “Si está esa chica en el colegio capaz que le diga a mi mamá que me retire o que me cambie de turno”.

El temor también se extiende al barrio, dado que ambos viven a pocas cuadras de distancia y la agresora permanece en su casa. En ese contexto, el joven explicó que decidió cortar todo tipo de contacto: “Me empezó a seguir ayer a la noche de vuelta (en redes sociales), pero la bloqueé”, concluyó.

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