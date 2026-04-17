El dramático relato del joven apuñalado por su novia de 15 a la salida del colegio: "Me agarró..."

Visiblemente afectada, Leila cuestionó luego la respuesta del entorno de la adolescente y de la institución educativa. Según relató, el padrastro de la chica le envió un mensaje de WhatsApp con un pedido de disculpas "como si no hubiese pasado nada".

En cuanto a la escuela, la mujer afirmó que no recibió contacto alguno y sostuvo que su única intervención fue “refugiar a la chica ahí adentro sabiendo lo que hizo”, sin comunicarse con la familia para informar lo sucedido.

Leila además advirtió que, tras el ataque, la adolescente le escribió a una prima de Luciano y le dijo que él “se merecía lo que ella le había hecho porque él la hizo enojar”.

Por último, aseguró que testigos la vieron retirarse del lugar riéndose y amenazando a otra menor. “Para mí es una asesina, ella actuó con la mentalidad de una persona grande, no como una criatura. Si vuelve a atacar a alguien que no pueda defenderse, lo mata”, concluyó.

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Sobre el final de la entrevista, Luciano afirmó que aún no tiene definido cómo continuará su escolaridad. Aunque manifestó su intención de seguir estudiando, el joven aclaró: “Si está esa chica en el colegio capaz que le diga a mi mamá que me retire o que me cambie de turno”.

El temor también se extiende al barrio, dado que ambos viven a pocas cuadras de distancia y la agresora permanece en su casa. En ese contexto, el joven explicó que decidió cortar todo tipo de contacto: “Me empezó a seguir ayer a la noche de vuelta (en redes sociales), pero la bloqueé”, concluyó.