Se filtró la desalmada actitud de Grecia Colmenares cuando su hijo tenía 8 años: "Lo dejó en el colegio y..."

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Pero Latorre fue más allá y describió un escenario inquietante dentro de la relación. “Era siniestro, la tenía casi secuestrada”, afirmó, al referirse al control que, según su versión, ejercía Pelegri sobre Colmenares. En ese marco, explicó también el abrupto cambio en la vida laboral de la venezolana, quien dejó de trabajar durante ese período.

El momento más dramático llegó con la separación. Siempre según el relato de la panelista, el miedo habría sido determinante en la decisión de la actriz. “Cuando se separan, del pánico que le tenía, ella se escapa a Venezuela… dejó al chico en el colegio, se tomó un avión y se fue”, detalló sobre aquella escena que marcó un antes y un después.

Grecia Colmenares y Marcelo Pelegri - captura SQP

La situación se volvió aún más angustiante cuando desde la escuela comenzaron a buscarla sin éxito. “Abandonó el pibe y se fue dos años a Venezuela. Fue un drama”, remarcó Latorre, reconstruyendo el impacto de aquel episodio.

Durante ese tiempo, el vínculo madre-hijo habría estado completamente condicionado. “Nunca le dejó verlo y nunca le dio los permisos para sacarlo del país”, sostuvo sobre el rol de Pelegri, a quien definió como “un gran manipulador”.

Finalmente, tras dos años, Colmenares regresó a Miami, formalizó el divorcio y retomó la crianza de su hijo, hoy adulto. Para Latorre, todo se resume en una frase contundente: “A veces hay mujeres que le tienen mucho miedo a un siniestro y terminan haciendo esto”.

Grecia Colmenares y Marcelo Pelegri con Gianfranco - captura SQP

Cuánto salió el divorcio con Grecia Colmenares, según reveló su exmarido Marcelo Pelegri

En medio del fuerte revuelo que generó el regreso de Grecia Colmenares a la televisión argentina con su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), reapareció una voz clave de su pasado. Se trata de Marcelo Pelegri, su ex marido, quien decidió hablar públicamente y dar su versión sobre el final de la relación que los unió durante casi dos décadas.

En diálogo con Intrusos (América TV), el empresario sorprendió al referirse sin rodeos a una historia que durante años estuvo atravesada por rumores y especulaciones. "Nunca hablé del tema pero te lo voy a decir ahora: mi divorcio con Grecia Colmenares nos costó 100 dólares, nos pusimos de acuerdo en dos minutos y siempre dijimos lo mismo", lanzó desde Madrid, asegurando que la ruptura no tuvo el nivel de conflicto que muchas versiones instalaron.

En esa misma línea, recordó un episodio que marcó un reencuentro después de mucho tiempo: "Estuve en Gran Hermano Italia porque soy muy amigo de los productores de ahí y fui a verla después de 15 años. No somos íntimos amigos porque estamos separados", explicó, marcando cierta distancia actual, aunque sin negar un vínculo cordial.

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Al profundizar sobre su historia con la actriz, Marcelo Pelegri eligió destacar lo más importante que le dejó esa relación: "La mujer más importante de mi vida es mi madre. Después lo mejor que tuve en mi vida es mi hijo y ella es la madre y yo estuve casado con ella 19 años espectaculares". Y sumó una definición que llamó la atención: "Siempre dije lo mismo: en nuestra historia cambió el formato, lo que era amor fue cariño y respeto".

Lejos de cualquier versión escandalosa, también fue contundente al hablar del proceso de separación: "Con Grecia pagamos nuestro divorcio con un abogado y costó 100 dólares. Con ella siempre nos llevamos muy bien. Cada uno se quedó con lo que se tenía que quedar", aseguró, reforzando la idea de un acuerdo sin conflictos.

Por último, el empresario fue claro al señalar cómo se dio el quiebre definitivo de la pareja y quién tomó la decisión. "Ella me habló muy bien que quería volver a Venezuela, yo me quedé con Gianfranco y se fue. Cuando se te acaba el amor es muy difícil, cada uno tiene sus historias", concluyó, dejando entrever que el final llegó de manera inevitable cuando el vínculo sentimental ya no era el mismo.