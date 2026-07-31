Detuvieron a un hombre armado que amenazó de muerte a familiares y vecinos

La Policía montó un operativo, logró reducirlo y secuestró el arma. (Foto: archivo)

Secuestraron un revólver con la numeración limada

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver con la numeración suprimida, además de dos municiones calibre .22.

Tanto el arma como los proyectiles quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su procedencia y si fueron utilizados en otros hechos delictivos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia

Tras el operativo, el hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada como amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de arma y quedó en manos de la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y ordenó las primeras medidas de investigación.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Berisso destacaron el rápido accionar de los efectivos policiales, que permitió controlar una situación de alto riesgo sin que hubiera víctimas.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes presenciaron el despliegue policial. Ahora la investigación buscará determinar qué motivó al acusado a amenazar a sus familiares y a otras personas de la zona.