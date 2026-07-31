En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Hombre
Muerte
Tensión

Detuvieron a un hombre armado que amenazó de muerte a familiares y vecinos

El acusado se atrincheró dentro de una vivienda con un revólver y protagonizó momentos de máxima tensión. La Policía montó un operativo, logró reducirlo y secuestró el arma.

Banner Seguinos en google DESK
El detenido fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso luego del operativo policial. (Foto: Policía Bonaerense)

El detenido fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso luego del operativo policial. (Foto: Policía Bonaerense)

Un hombre de 30 años fue detenido en Berisso luego de amenazar de muerte a familiares y vecinos con un arma de fuego y atrincherarse dentro de una vivienda. La intervención policial permitió controlar la situación tras varios minutos de tensión y evitar que el episodio terminara con personas heridas.

Leé también Se conocieron las tremendas medidas de seguridad que tomó Marcelo Tinelli tras las amenzas
se conocieron las tremendas medidas de seguridad que tomo marcelo tinelli tras las amenzas

El hecho ocurrió el último jueves en la zona de 126 Norte entre 90 y 91, donde un llamado al 911 alertó sobre un hombre armado que mantenía una actitud agresiva y apuntaba contra quienes se encontraban en el lugar.

Al llegar a la vivienda, efectivos de la Policía de Berisso encontraron al sospechoso atrincherado con un revólver en la mano. De acuerdo con fuentes oficiales, el hombre se mostraba hostil y amenazaba tanto a sus familiares como a vecinos que se encontraban en las inmediaciones.

Ante el riesgo de que la situación escalara, los agentes desplegaron un operativo de contención. Luego de varios minutos de negociación y tensión, lograron acercarse al acusado, reducirlo y detenerlo sin que fuera necesario efectuar disparos ni se registraran heridos.

La Policía montó un operativo, logró reducirlo y secuestró el arma. (Foto: archivo)

La Policía montó un operativo, logró reducirlo y secuestró el arma. (Foto: archivo)

Secuestraron un revólver con la numeración limada

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un revólver con la numeración suprimida, además de dos municiones calibre .22.

Tanto el arma como los proyectiles quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su procedencia y si fueron utilizados en otros hechos delictivos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia

Tras el operativo, el hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada como amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y abuso de arma y quedó en manos de la UFI N° 8 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento y ordenó las primeras medidas de investigación.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Berisso destacaron el rápido accionar de los efectivos policiales, que permitió controlar una situación de alto riesgo sin que hubiera víctimas.

El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes presenciaron el despliegue policial. Ahora la investigación buscará determinar qué motivó al acusado a amenazar a sus familiares y a otras personas de la zona.

En pocas palabras

"

  • Detenido por amenazas: Un hombre de 30 años fue arrestado en Berisso tras amenazar a familiares y vecinos con un arma.
  • Operativo policial: La policía intervino, lo redujo sin disparos y secuestró un revólver con numeración limada.
  • Causa judicial: El hombre fue alojado en comisaría por amenazas calificadas y abuso de arma.

"

Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hombre Muerte
Notas relacionadas
Donald Trump le reclamó a Irán que libere el estrecho de Ormuz y lanzó una fuerte amenza
Video: la desesperada reacción de un hombre durante un intento de robo
¿Rebelión?: las máquinas con IA ya toman sus propias decisiones y generan temor

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar