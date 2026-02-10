Incendio en el Senado: el video de cómo se prendió fuego el despacho de una legisladora

El episodio, ocurrido en plena jornada de trabajo, se produjo a pocas horas de la sesión prevista para mañana, cuando se debatirá el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Ejecutivo.

incendio senadora

Antecedentes: se incendió una de las oficinas del anexo de la Cámara de Diputados

El pasado 4 de marzo de 2025, los Bomberos y la Policía tuvieron que acudir a socorrer un incendio en una de las oficinas de la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata del Instituto de Capacitación Parlamentaria, ubicado a pocas cuadras del Congreso. y por el siniestro no se registraron heridos y el edificio no sufrió daños graves.

El hecho fue en la calle Bartolomé Mitre al 2072. En el lugar trabajó la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) de la Policía Federal, junto a ambulancias del SAME y los Bomberos de la Ciudad.

Cuando llegaron las autoridades, el personal que estaba en la oficina ya se había autoevaluado. El humo provenía del primer piso y el Instituto de Capacitación Parlamentaria tiene, además de la planta baja, otros tres niveles.

Una vez que los bomberos apagaron el fuego, intervino personal de la empresa Edesur. Corroboraron que las llamas se desataron por una falla técnica en un transformador de distribución eléctrica. Se trata de un aparato pequeño, de apenas 10 centímetros de alto.