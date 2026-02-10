Incendio en el Senado: el video de cómo se prendió fuego el despacho de una legisladora

Un despacho del Senado de la Nación se incendió este martes en el edificio legislativo. La oficina pertenece a la senadora Andrea Cristina, representante del PRO por la provincia de Chubut.
El foco se habría originado por un desperfecto eléctrico dentro de la oficina. Hubo daños materiales y se activó un operativo de control en el sector, aunque no se registraron heridos.
Incendio en el Senado: se prendió fuego el despacho de una senadora
Un despacho del Senado de la Nación se incendió este martes en el edificio legislativo. La oficina pertenece a la senadora Andrea Cristina, representante del PRO por la provincia de Chubut.
Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado por una pava eléctrica que quedó enchufada dentro del despacho. El episodio generó daños materiales en el lugar, aunque no se reportaron personas lesionadas.
Tras el inicio del fuego, se activó un operativo interno para controlar la situación y revisar el área afectada. Personal de seguridad y mantenimiento trabajó en el sector para evitar que el incendio se propagara a otras oficinas.
Las causas del siniestro continúan siendo evaluadas mientras avanzan las tareas de inspección dentro del edificio. Por el momento, las autoridades se enfocan en determinar con precisión cómo se inició el fuego y en constatar el alcance de los daños.
El episodio, ocurrido en plena jornada de trabajo, se produjo a pocas horas de la sesión prevista para mañana, cuando se debatirá el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Ejecutivo.
El pasado 4 de marzo de 2025, los Bomberos y la Policía tuvieron que acudir a socorrer un incendio en una de las oficinas de la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata del Instituto de Capacitación Parlamentaria, ubicado a pocas cuadras del Congreso. y por el siniestro no se registraron heridos y el edificio no sufrió daños graves.
El hecho fue en la calle Bartolomé Mitre al 2072. En el lugar trabajó la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) de la Policía Federal, junto a ambulancias del SAME y los Bomberos de la Ciudad.
Cuando llegaron las autoridades, el personal que estaba en la oficina ya se había autoevaluado. El humo provenía del primer piso y el Instituto de Capacitación Parlamentaria tiene, además de la planta baja, otros tres niveles.
Una vez que los bomberos apagaron el fuego, intervino personal de la empresa Edesur. Corroboraron que las llamas se desataron por una falla técnica en un transformador de distribución eléctrica. Se trata de un aparato pequeño, de apenas 10 centímetros de alto.