El local bailable de L-Gante en General Rodríguez sufrió un fuerte incendio y, por el momento, se desconocen las causas. En un video con un recorrido por el lugar se mostró cómo quedó el establecimiento tras el siniestro.
4 feb 2026, 17:15
Así quedó el boliche de L-Gante en General Rodríguez tras el feroz incendio: el video
Un incendio destruyó un boliche asociado a L-Gante en la localidad bonaerense de General Rodríguez y generó una fuerte alarma en su entorno más cercano. El episodio ocurrió en circunstancias que aún no fueron esclarecidas y abrió una serie de interrogantes sobre el origen del fuego.
Durante el fin de semana, el artista publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que daban cuenta del incendio en el local bailable. A partir de esas publicaciones, la preocupación creció y fue su mamá, Claudia Valenzuela, quien se refirió al episodio y aseguró que la situación resultaba “muy extraña”. “El lugar estaba cerrado, inhabilitado. O sea, no había nada enchufado. No sabemos qué pudo haber sido”, expresó, y reforzó así las dudas sobre el origen del fuego.
En DDM (América TV) realizaron un móvil en vivo desde el lugar del incendio y las imágenes que se difundieron resultaron impactantes. El lugar quedó visiblemente afectado por el fuego: sectores completamente calcinados, restos de estructuras retorcidas y un fuerte olor a quemado que aún persistía en el ambiente a pesar de las lluvias en los últimos días.
“Estábamos en plena gira, en San Juan y Mendoza. Al principio creíamos que era una chicaneada, hasta que llegaron las primeras imágenes y confirmamos que sí: se estaba prendiendo fuego el boliche bailable donde Elián promueve fiestas", explico su amigo, Luis Perdomo, en el ciclo.
En medio de la incertidumbre por el origen del incendio, desde el entorno de L-Gante aseguraron que “está todo en investigación y se están analizando las pericias de los bomberos y los registros de las cámaras de seguridad, ya que hay distintas hipótesis planteadas por los vecinos. A Elián, el incendio le trajo el recuerdo del fuego que destruyó su casa”.
Qué dijo la mamá de L-Gante sobre el incendio del boliche
Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, brindó detalles sobre el incendio que afectó al boliche vinculado al artista en General Rodríguez, en diálogo con TN Show. Según precisó, el fuego se inició durante la tarde del lunes y rápidamente generó alarma en la zona. “El incendio comenzó cerca de las 15 de este lunes (2 de febrero)”, explicó.
En ese sentido, aclaró que ni ella ni el músico se encontraban en el lugar al momento del siniestro: “Elián está de viaje volviendo de Mendoza y nosotros no estábamos en Rodríguez. Lo único que sabemos es que se prendió fuego y se va extendiendo a los negocios que están al lado, pero ya evacuaron toda la cuadra”.
“El lugar estaba cerrado, inhabilitado. O sea, que no había nada enchufado. No sabemos qué pudo haber sido”, expresó sorprendida Valenzuela al ser consultada sobre el posible origen del incendio.
Por último, llevó tranquilidad al remarcar que no hubo víctimas ni heridos y que las pérdidas fueron únicamente materiales: “Lo que se perdió es material del boliche”.