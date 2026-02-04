Así quedó el boliche de L-Gante en General Rodríguez tras el feroz incendio: el video

En medio de la incertidumbre por el origen del incendio, desde el entorno de L-Gante aseguraron que “está todo en investigación y se están analizando las pericias de los bomberos y los registros de las cámaras de seguridad, ya que hay distintas hipótesis planteadas por los vecinos. A Elián, el incendio le trajo el recuerdo del fuego que destruyó su casa”.

Qué dijo la mamá de L-Gante sobre el incendio del boliche

Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, brindó detalles sobre el incendio que afectó al boliche vinculado al artista en General Rodríguez, en diálogo con TN Show. Según precisó, el fuego se inició durante la tarde del lunes y rápidamente generó alarma en la zona. “El incendio comenzó cerca de las 15 de este lunes (2 de febrero)”, explicó.

En ese sentido, aclaró que ni ella ni el músico se encontraban en el lugar al momento del siniestro: “Elián está de viaje volviendo de Mendoza y nosotros no estábamos en Rodríguez. Lo único que sabemos es que se prendió fuego y se va extendiendo a los negocios que están al lado, pero ya evacuaron toda la cuadra”.

“El lugar estaba cerrado, inhabilitado. O sea, que no había nada enchufado. No sabemos qué pudo haber sido”, expresó sorprendida Valenzuela al ser consultada sobre el posible origen del incendio.

Por último, llevó tranquilidad al remarcar que no hubo víctimas ni heridos y que las pérdidas fueron únicamente materiales: “Lo que se perdió es material del boliche”.