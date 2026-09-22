"¿Vos qué sos?": un hombre intentó ahorcar a un chico de 8 años por su identidad de género

Tras lo ocurrido, se dispusieron medidas de protección para el entorno del nene. La familia recibió protección policial y un botón antipánico, mientras que el menor fue llevado al Hospital de Plottier para ser atendido luego del episodio.

Jessica Valenzuela, integrante de Nueva Crianza, una organización que acompaña a familias y niñeces trans en Neuquén, explicó que el hombre era conocido en el barrio, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con la familia del niño.

En diálogo con La Mañana de Neuquén, Valenzuela destacó que el menor pudo escapar por sus propios medios y llegar hasta su papá. También remarcó la importancia que tuvieron las cámaras de seguridad, ya que parte de lo ocurrido quedó registrado y ese material ahora es analizado en el marco de la investigación.

Repercusiones sobre el episodio

Desde la organización que acompaña a la familia señalaron que, a partir de las imágenes obtenidas, consideran que la agresión fue “larga e intencional”. Además, plantearon que el episodio habría estado relacionado con la identidad del niño, teniendo en cuenta las expresiones que el hombre habría realizado antes de atacarlo.

Valenzuela aseguró que Nueva Crianza continuará acompañando a la familia mientras avanza la causa y reclamó que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido. “Nosotros vamos a seguir adelante con la familia hasta que esto se esclarezca y se le dé el cargo que corresponde. No queremos que vuelva al barrio”, expresó.

El caso generó además el repudio de organizaciones sociales y de derechos humanos, que reclamaron que se mantengan las medidas de protección para el niño y su familia mientras la Justicia determina cómo continuará el expediente.

Desde Nueva Crianza también advirtieron sobre el impacto que situaciones de este tipo pueden tener sobre las infancias y remarcaron que un niño no debería sentir temor al momento de salir a jugar o circular por el lugar donde vive.

En ese sentido, la organización insistió en la necesidad de respetar las identidades de las infancias trans y sintetizó su postura con un mensaje: “La identidad no se agrede. La identidad no se cuestiona. La identidad se respeta”.