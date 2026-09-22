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"¿Vos qué sos?": un hombre intentó ahorcar a un chico de 8 años por su identidad de género

El chico había salido para mostrarle un juguete a una amiga cuando fue abordado por un hombre de 47 años. Tras el episodio, logró escapar y buscar ayuda en su casa.

¿Vos qué sos

"¿Vos qué sos, nene o nena?": un hombre intentó ahorcar a un chico de 8 años que se identificó como varón trans

Un nene de ocho años que se identifica como varón trans fue víctima de un violento episodio en la localidad de Plottier, en la provincia de Neuquén. El chico había salido de su casa para cruzar la calle y mostrarle un juguete a una amiga cuando fue interceptado por un hombre de 47 años.

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De acuerdo con la denuncia realizada por la familia, el hombre comenzó a increpar al menor y le preguntó: “¿Vos qué sos, nene o nena?”. Luego de esa pregunta, la situación se volvió violenta: el hombre lo habría empujado al piso e intentado ahorcarlo.

El niño consiguió zafarse y escapar del lugar. Después corrió hasta su vivienda para pedirle ayuda a su papá y contarle lo que había sucedido. Parte de la secuencia fue registrada por cámaras de seguridad de la zona y las imágenes quedaron incorporadas a la investigación judicial.

El hombre fue detenido después del ataque

La familia realizó la denuncia y, poco después, la Policía detuvo al hombre señalado por la agresión. El acusado permanece bajo custodia mientras la Justicia analiza el caso y determina cuál será la calificación legal del hecho, además de las próximas medidas que se tomarán en la causa.

Tras lo ocurrido, se dispusieron medidas de protección para el entorno del nene. La familia recibió protección policial y un botón antipánico, mientras que el menor fue llevado al Hospital de Plottier para ser atendido luego del episodio.

Jessica Valenzuela, integrante de Nueva Crianza, una organización que acompaña a familias y niñeces trans en Neuquén, explicó que el hombre era conocido en el barrio, aunque aclaró que no tenía una relación cercana con la familia del niño.

En diálogo con La Mañana de Neuquén, Valenzuela destacó que el menor pudo escapar por sus propios medios y llegar hasta su papá. También remarcó la importancia que tuvieron las cámaras de seguridad, ya que parte de lo ocurrido quedó registrado y ese material ahora es analizado en el marco de la investigación.

Repercusiones sobre el episodio

Desde la organización que acompaña a la familia señalaron que, a partir de las imágenes obtenidas, consideran que la agresión fue “larga e intencional”. Además, plantearon que el episodio habría estado relacionado con la identidad del niño, teniendo en cuenta las expresiones que el hombre habría realizado antes de atacarlo.

Valenzuela aseguró que Nueva Crianza continuará acompañando a la familia mientras avanza la causa y reclamó que se establezcan responsabilidades por lo ocurrido. “Nosotros vamos a seguir adelante con la familia hasta que esto se esclarezca y se le dé el cargo que corresponde. No queremos que vuelva al barrio”, expresó.

El caso generó además el repudio de organizaciones sociales y de derechos humanos, que reclamaron que se mantengan las medidas de protección para el niño y su familia mientras la Justicia determina cómo continuará el expediente.

Desde Nueva Crianza también advirtieron sobre el impacto que situaciones de este tipo pueden tener sobre las infancias y remarcaron que un niño no debería sentir temor al momento de salir a jugar o circular por el lugar donde vive.

En ese sentido, la organización insistió en la necesidad de respetar las identidades de las infancias trans y sintetizó su postura con un mensaje: “La identidad no se agrede. La identidad no se cuestiona. La identidad se respeta”.

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