Política
Elecciones 2025
Elecciones 2025

A dos meses de las elecciones, renuncia una funcionaria clave encargada de la organización de los comicios

Giselle Castelnuovo renunció a la Subsecretaría de Asuntos Políticos de Interior. La funcionaria había sido designada en marzo bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete. Su salida fue formalizada por resolución administrativa. Los motivos.

A dos meses de las elecciones, renuncia una funcionaria clave encargada de la organización de los comicios

La abogada Giselle Castelnuovo presentó su renuncia como subsecretaria de Asuntos Políticos de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, cargo que ocupaba desde el 1° de marzo. Era la encargada de la dirección nacional electoral y la que tenía a su cargo todo el proceso de los comicios nacionales 2025, con la complejidad de que debe implementar por primera vez en la historia la Boleta Unica de Papel. Su figura había generado polémica en los últimos días porque ocupa el décimo puesto en la lista libertaria de la Provincia.

Si bien la máxima responsabilidad de garantizar la transparencia del proceso electoral es la Justicia, no es usual que un candidato esté a cargo de la parte operativa de las elecciones. La dimisión fue aceptada mediante una resolución de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de Interior, publicada este martes en el Boletín Oficial.

¿Quién es Castelnueovo?

Castelnuovo había sido designada por el Decreto 454/24 como subsecretaria de Asuntos Políticos de la ex Secretaría de Interior del entonces Ministerio del Interior, según se recuerda en los considerandos de la norma. La renuncia fue presentada a través de la Nota N° NO-2025-90969601-APN-SSAPO#JGM, y no se registraron objeciones para su aceptación.

El acto administrativo, firmado por el secretario José Luis Pérsico, señala que “no existen objeciones para proceder a la aceptación de la referida renuncia”, y consigna que la misma rige “a partir de su presentación”.

La Subsecretaría de Asuntos Políticos depende actualmente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, una estructura reorganizada en el marco del rediseño ministerial impulsado a principios de año. Aunque no se informó quién ocupará el cargo vacante, la resolución confirma que la salida de Castelnuovo fue tramitada con intervención jurídica correspondiente.

En el mismo documento se aclara que “la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Interior ha intervenido en el ámbito de su competencia”, lo que habilitó el dictado formal de la resolución sin observaciones adicionales.

La decisión fue formalizada por la Resolución 132/2025 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, sin establecer mayores fundamentos ni detalles sobre las razones de la dimisión.

Según publicó el politólogo Pablo Salinas, es la renuncia 166 del gobierno de Milei. "Su renuncia se debe a que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Está en el puesto 10 de la lista del oficialismo, puesto que se considera “entrable”. Pero eso no es todo, otras dos funcionarias del Correo están en la misma lista. Son Gladys Humenuk (4) y Johana Longo (6); ambos entrables. El Correo está también involucrado en el operativo electoral. En resumen, tres salidas bastante desprolijas que se acercan a lo que se conoce como puerta giratoria: salir de un lado del mostrador para pasar al otro", analiza.

