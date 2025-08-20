A dos meses de las elecciones, renuncia una funcionaria clave encargada de la organización de los comicios

La Subsecretaría de Asuntos Políticos depende actualmente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, una estructura reorganizada en el marco del rediseño ministerial impulsado a principios de año. Aunque no se informó quién ocupará el cargo vacante, la resolución confirma que la salida de Castelnuovo fue tramitada con intervención jurídica correspondiente.

En el mismo documento se aclara que “la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Interior ha intervenido en el ámbito de su competencia”, lo que habilitó el dictado formal de la resolución sin observaciones adicionales.

La decisión fue formalizada por la Resolución 132/2025 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, sin establecer mayores fundamentos ni detalles sobre las razones de la dimisión.

Según publicó el politólogo Pablo Salinas, es la renuncia 166 del gobierno de Milei. "Su renuncia se debe a que será candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Está en el puesto 10 de la lista del oficialismo, puesto que se considera “entrable”. Pero eso no es todo, otras dos funcionarias del Correo están en la misma lista. Son Gladys Humenuk (4) y Johana Longo (6); ambos entrables. El Correo está también involucrado en el operativo electoral. En resumen, tres salidas bastante desprolijas que se acercan a lo que se conoce como puerta giratoria: salir de un lado del mostrador para pasar al otro", analiza.