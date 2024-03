A horas del 24 de marzo, Patricia Bullrich dijo que hay militares detenidos sin causa y habló de "venganza"

Sobre el Golpe de 1976, sostuvo que “fueron los métodos, no la acción contra el terrorismo, que como dice ella fue una orden de un gobierno constitucional”, y dijo que “hay que discutir la situación de muchos militares que están detenidos en el marco de los delitos cometidos por la dictadura”.

“Los tienen hace 15 años sin causa, eso en un Estado de Derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas. Y se sacó el beneficio de los 70 años. Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas”, aseveró Patricia Bullrich.

“Los jueces tienen que ordenar eso y realmente animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en Argentina. Eso lo defiendo. Una persona que ha perdido esa situación, enfermos, detenidos... ya se ha convertido en una venganza”, concluyó.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich.jpg

Las palabras de la ministra de Seguridad se dan tras los dichos de Villarruel respecto al proyecto que habilitaría a las Fuerzas Armadas a actuar dentro del país ante situaciones definidas como terrorismo. “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo. La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles, creo había quedado claro con el tema de los 70”, dijo.

Por otro lado, sostuvo que “los derechos humanos se han usado en la Argentina, en los últimos 20 años, como una daga ideológica de aquellos que formaron parte del kirchnerismo y de los grupos de izquierda. "

Además, aclaró que tanto ella como las fuerzas armadas están en contra de los golpes de Estado y se refirió al nuevo aniversario que se cumple este domingo.

“Antes, todos los sectores podían participar de una recordación del 24. ¿Quién puede participar ahora? Nada más que ellos. ¿Qué pasa si yo voy a una marcha del 24 de marzo? Me matan, porque lo han convertido en una daga contra el que piensa distinto”, cerró.