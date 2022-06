A Javier Milei le preguntaron si está a favor de la venta de niños y su respuesta encendió la polémica

Al ver que el diputado no estaba respondiendo lo consultado, uno de los panelistas lo interrumpió y le repreguntó: “¿Pero la respuesta no es “no”? Si te preguntan si estás de acuerdo con la venta de niños”. “No, depende. No porque depende, digamos depende en qué términos estés pensando ”, volvió a responder con evasivas el referente liberal.

“Cuando digo que soy paleo libertario, quiere decir que en un mundo anarcocapitalista le das un lugar a los usos y costumbres. Va a aparecer un entramado legal como consecuencia de las decisiones de las personas y quizá, en uno de esos contextos, es absolutamente repudiable y no se hace; tiene que ver con lo que decidió la sociedad y piensa determinadas cosas”, esbozó Javier Milei.

Frente a la insistencia de Tenembaum sobre si el comercio de niños podría ser una iniciativa que propusiese en caso de ser presidente, el diputado de la Libertad Avanza aclaró: “Yo si tuviera un hijo no lo vendería, pero de nuevo, no es lo que está discutiendo la sociedad argentina, quizá de acá a 200 años, qué se yo, pero hay ahí un problema de consistencia porque si hablamos del mundo anarcocapitalista no sería presidente, porque en el anarcocapitalismo no hay presidente”.

Cómo sería la quita de subsidios de Javier Milei

Más adelante en la entrevista, Javier Milei se refirió a la baja del gasto público. "Hay que terminar con el tema de los subsidios económicos, pero no lo podés hacer como lo hizo el bruto de (Juan José) Aranguren. Se concentro sólo en el precio. No se hace así", criticó.

En tal sentido, propuso una modificación en la forma que organizaría los subsidios: "Tenés un determinado financiamiento a la Educación Pública. Yo no digo que lo toqués pero asignalo de otra manera. Todos van a tener Educación, tenés el voucher y elegís la institución en la que estudias".

Para finalizar, Javier Milei comparó la actualidad financiera nacional con una anécdota personal: "Cuando yo me quedé sin trabajo calculé la indemnización y dejé de comer para darle de comer a mis perros. Comía una pizza por día, desayunaba y almorzaba con eso. Por eso llegué a pesar 120 kg".