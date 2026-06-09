A un año de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, el PJ organiza una conferencia en el Senado y actividades en San José 1111

Los legisladores también cuestionarán las condiciones de detención de Cristina Kirchner, que califican como "objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias", y sostendrán que la condena afecta el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes.

"La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político", acotaron y exigieron al "poder judicial argentino el apego irrestricto a la ley y la Constitución Nacional”.

Vigilia en San José 1111

Como parte de las actividades organizadas por el kirchnerismo, durante la noche del martes se realizaba una vigilia frente al departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria. Militantes y dirigentes tenían previsto concentrarse en las inmediaciones del edificio para esperar el aniversario de la decisión judicial.

Cristina Fernández de Kirchner miércoles

La convocatoria se suma a una jornada de movilización en distintos puntos del país y también frente al domicilio de la ex presidenta bajo la consigna: "A un año de la injusta condena, nos movilizamos en todo el país y en San José 1111 para bancar a Cristina y pedir por su libertad".

Además, este martes hubo nueva actividad en el mismo lugar al cumplirse 70 años de los fusilamientos de José León Suárez. La convocatoria fue presentada bajo el lema "Del 56 a Cristina, la resistencia no termina".

Banderazo el Día de la Bandera

Además de las actividades previstas para este miércoles, el Partido Justicialista nacional, junto a partidos aliados y organizaciones sociales, confirmó la convocatoria a un "Banderazo por Cristina Libre y contra la proscripción" para el próximo 20 de junio en Parque Lezama.

La movilización fue definida durante una reunión realizada en la sede nacional del PJ, con la participación de autoridades partidarias, intendentes, diputados, senadores y representantes de más de 20 espacios políticos y organizaciones sociales.

Banderazo Cristina Kirchner

Durante el encuentro también se repasó el cronograma de actividades previstas para los próximos días, entre ellas el festival "Cristina Libre" que se realizará el sábado 13 en la ex ESMA y las distintas convocatorias organizadas en diferentes puntos del país.

Los organizadores recordaron además que el próximo 18 de junio se cumplirá un año de la multitudinaria movilización realizada en Plaza de Mayo luego de que se confirmara la prisión domiciliaria de la ex presidenta.