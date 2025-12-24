"Abróchense los cinturones": el mensaje de Javier Milei por la Navidad en el que promete más reformas
Milei publicó un video en redes sociales con un saludo a los argentinos por la celebración de este miércoles. Allí, mezcló un breve balance de gestión con un anticipo de lo que será el 2026.
El mensaje que grabó Javier Milei para las Fiestas (Foto: Reuters).
Javier Milei publicó este miércoles un mensaje en redes sociales para celebrar las fiestas y prometió mayores reformas para el segundo tramo de la gestión. A través de un video, el Presidente realizó un breve balance de sus dos primeros años de gestión en materia económica, política y social y anticipó que profundizará el ajuste en 2026.
“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a 0. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino: bajando gastos e impuestos”, sintetizó Milei en una mezcla de imágenes que caracterizaron los hechos más importantes de los dos años de gobierno.
“Pusimos la inflación en orden y mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”, enumeró y sumó: “Acaba de firmarse el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”.
En la recopilación de discursos posteada por el Presidente, destacó la reducción de protestas sociales y las políticas de seguridad contra el narcotráfico.
“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, sentenció.
En otro pasaje, Milei elogió la creación e implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) que se implementó en las elecciones de medio término y afirmó: “Ningún gobierno siendo oficialista quiso hacer la BUP y los únicos que tuvimos el coraje para hacerlo fuimos nosotros”.
“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de la Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria”, planteó al referirse al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre, y vaticinó que gracias a la multiplicación de bancas oficialistas y aliados, el Congreso va a profundizar las reformas libertarias.
“Con este Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, enfatizó.
Por último, el jefe de Estado expresó sus deseos para estas fiestas con su habitual eslogan “Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del Cielo los acompañe y VLLC”.
Luego de un corte de cámara, el video concluyó con una promesa centrada en lo que prevé para el 2026: “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”.
Así, finalizó el video con el que Milei envió su saludo de fin de año a los argentinos en la red X.