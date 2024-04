Aceiteros cerró su paritaria con aumentos por arriba de la pauta del Gobierno y amenaza con parar si no lo homolgan

Además se estableció por marzo una suma no remunerativa de entre $207.857,92 y $ $269.765,62, según la categoría. Habrá una revisión en julio.

El acuerdo supera la pauta informal que el Gobierno de Javier Milei había planteado para los aumentos de salarios. "Ante una coyuntura en la que el nuevo gobierno nacional ataca y afecta los ingresos de la clase trabajadora y busca avanzar contra derechos laborales, sindicales y democráticos fundamentales, el logro obtenido se amplía", planteó el sindicato.

¿Otro conflicto abierto?

Existe entre los sindicalistas un temor de que el Gobierno no homologue las paritarias. Eso generó una advertencia por parte de Daniel Yofra, secretario general de la Federación. "Si especulan con no pagarlo, porque el gobierno decide erróneamente no homologarlo porque tiene la obligación de homologar los convenios, nosotros iremos a una huelga. No hay alternativa", planteó en declaraciones a "Pasaron Cosas", de Radio Con Vos.

Según explicaron fuentes al tanto de la negociación, se trata de un acuerdo entre privados y la no homologación sólo serviría por si alguna empresa que no esté dentro de las cámaras que firmaron el acuerdo decide no pagar; en ese caso, cuando se homologa las compañías tienen que pagar todo a la fecha de la firma, con intereses retroactivos.