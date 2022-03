Acuerdo con el FMI: Facundo Manes apoyó el proyecto pero advirtió que "no es la cura de la enfermedad"

En esa línea, el neurocientífico dijo que "no es momento para oportunismos" y por eso apoyó el consenso al que llegó el oficialismo con su coalición. "La oposición debe facilitarle al Poder Ejecutivo la posibilidad de reestructurar la deuda, pero no podemos tomar responsabilidad en el programa que el Gobierno negoció con el FMI", aclaró.

"El acuerdo con el Fondo evita el default y evita una nueva crisis, pero para nada resuelve los problemas crónicos y estructurales de nuestra nación", definió Manes.

Y agregó: "Este acuerdo no va a bajar la inflación, ni a reducir el riesgo país; no va a resolver el déficit fiscal ni el acceso al crédito; no va a mejorar el empleo ni el salario de la gente; tampoco va a generar la confianza que necesitan las empresas para invertir en la Argentina".

Para finalizar, afirmó: "Este acuerdo es un tratamiento sintomático, no es la cura de la enfermedad".