Acuerdo con el FMI: Graciela Camaño se comparó con Mirtha Legrand y le pidió a Alberto "comprar menos fiambre"

"Está claro que quien tendrá que hacer el esfuerzo, político o administrativo, es el Poder Ejecutivo, el Gobierno del señor Alberto Fernández, que tendrá que comprar menos fiambre, contratar menos adiestradores, y entender que no está gobernando Suiza", espetó, dejando un fuerte mensaje contra el Presidente.

La diputada cuestionó entonces que en 2019, cuando ganó la elección presidencial el Frente de Todos, "sólo pensaban en ganar" los comicios y se hicieron "discursos altisonantes y promesas incumplibles".

Graciela Camaño se comparó con Mirtha Legrand

"Hace muchos años que estoy en la Cámara, muchos. Estoy como Mirtha Legrand: siempre me estoy yendo pero al final viene la elección y me entusiasman mucho, me parece, los procesos electorales", se comparó la legisladora y señaló: "Es la primera vez que votamos la autorización financiera para que el Ejecutivo tome un empréstito y resuelva una deuda externa"

En ese contexto, aclaró que su bloque avalaría "la operación financiera del 4 de marzo del 2022 "porque como está escrito lo que se avala es el futuro".

"No estar aquí hubiera significado un colapso para las finanzas del Estado nacional, provinciales y municipales. Celebro que se hayan puesto de acuerdo y hayan evitado el colapso", advirtió. .