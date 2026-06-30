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Adrián Ravier, en su primera conferencia como vocero: "Adorni tomó la decisión personal de renunciar"

El economista inició su camino en el gobierno libertario como vocero oficial. Se refirió a la relación de Javier Milei con Mauricio Macri y el PRO. Además, se explayó sobre el presente económico del país.

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Primera conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier(Foto: Captura de TV)

Primera conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier(Foto: Captura de TV)
Leé también El primer mensaje de Adrián Ravier en su nueva función de vocero presidencial
El primer mensaje de Adrián RAvier como designado Vocero del presidente Javier Milei. (Foto: archivo).

"¿Qué aprendizaje recibió el gobierno del caso Adorni y cómo va a funcionar el nuevo gabinete con Diego Santilli a la cabeza? Teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios de origen macrista, ¿hay un cambio en la estrategia del presidente Milei con respecto a la casta? Este puede ser – por ejemplo – un gobierno de coalición con el PRO?", consultó.

El funcionario respondió: "Manuel Adorni tomó la decisión personal de presentar su renuncia y defenderse en el ámbito judicial como un ciudadano privado. Lo hizo por cuestiones personales y la vía judicial seguirá y veremos por donde va".

Citó a Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Diego Santilli para contestar sobre la relación con el PRO, partido creado por Mauricio Macri: "El PRO ha sido un aliado para las reformas y esto es clave para los cambios que hay que hacer. Santilli le agrega a este gobierno mucho valor y su protagonismo para conseguir acuerdos son claves".

"Nosotros no tenemos mayorías en las cámaras y, por lo tanto, el PRO es un aliado clave. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía y esto debe continuar", agregó.

El presente económico del gobierno de Javier Milei

Adrián Ravier habló de la situación y marcha del programa económico. Hizo un rápido repaso de los últimos 80 años de crisis con algunas pequeñas etapas de "recuperación". Señaló que "en el primer período de Néstor Kirchner hubo una recuperación pero que luego "se perdió".

"Luego vino una década de estancamiento pero, al llegar Javier Milei al poder, esto se rompió. Es un punto de inflexión: se rompe porque la Argentina vuelve a crecer", dijo.

Ravier: "El gobierno de Milei es un doble punto de inflexión"

Con esa frase dijo que iba a dar buenas noticias sobre la marcha del crecimiento o recuperación de la Argentina en estos tiempos, aunque reconoció que el comercio y la industria vienen por detrás.

Destacó el impacto de la energía y lo que pasa en Vaca Muerta. "Esta es la convicción del Presidente en recuperar el valor energética de la Argentina. Hoy el país tiene el mayor récord de producción de hidrocarburos desde 1999", dijo.

También señaló que se eliminaron las retenciones de las exportaciones de la carne, así como se liberó el precio, "todo en un contexto de mayor previsibilidad, clave para el sector".

"El sector de la economía del conocimiento creció un 12%", informó el vocero, quien las definió como una industria de "alto valor agregado".

"Hoy Argentina retoma el sendero del crecimiento", declaró, y puso como ejemplo a Polonia que con una población similar, exporta tres veces más.

Ravier dijo que el gobierno argentino "tiene especial cuidado por el medio ambiente", a la vez que detalló algunos de los aspectos principales en este rubro. Como, por ejemplo, la cadena de uranio, una potencial fuente de exportaciones.

Los subsidios, las tarifas y el combustible

El vocero dijo que los costos de todos esos temas, "alguien los tiene que pagar". Por eso dijo: "Con las tarifas es clave que no estén atrasadas, porque eso alguien lo tiene que pagar y la pregunta es quién. Este gobierno cree que es importante que las tarifas estén en relación al costo. No hay almuerzo gratis, alguien lo tiene que pagar", insistió.

Explicó que para el gobierno, los aumentos tarifarios ahora superan el nivel de inflación, "pero de a poco se van ordenando, para llegar a lo que pretendemos".

Reconoció que "esto tiene su costo social y político" y, a la vez, precisó: "Eso no quiere decir que no haya cierto tipo de subsidios. como hace poco - dijo - votamos la 'ley de zonas frías'".

Finalmente, Ravier en su debut como vocero, repitió un concepto: "En el Gobierno creemos y estamos convencidos de que es por acá, este es el camino".

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