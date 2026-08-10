Juanicar habló de la salud de su madre y su salida de Gran Hermano: "Me asusté muchísimo"

Y en cuanto a lo que se generó en el exterior sobre su decisión de irse de la casa, Juanicar sostuvo: "Si, cinco meses y medio de juego, pero por mi vieja y mi familia doy todo y lo voy a seguir haciendo".

En ese sentido, el influencer apoyó lo que hizo su círculo cercano y la comunicación que recibió en el confesionario: "La decisión de mi familia me pareció correcta. Yo antes de entrar dije que cualquier cosa que suceda que me lo hagan saber y yo salía y lo hicieron".

Roxana, la madre del exparticipante, estuvo internada para realizarse estudios por una arritmia y un cuadro de estrés postraumático que la mantiene medicada.

“Mi mamá estaba en peligro, lo estuvo pasando muy mal ella y salí, la acompañé, estuvimos en su casa. Estuvo en observación. Tiene estrés postraumático y con medicación", aseguró el joven.

Y detalló: "Ella en un momento empezó a sentir mucha arritmia y mucho dolor de cabeza. Está bien que lo cuente porque se puso mucho en duda".

Cómo fue el regreso de Laura Ubfal a Gran Hermano y el tenso momento con Gastón Trezeguet

Laura Ubfal volvió al panel del Debate de Gran Hermano y protagonizó un tenso ida y vuelta con Gastón Trezeguet tras analizar la cena de nominados.

Su regreso al programa estuvo marcado por el análisis de la cena de nominados y por un inesperado cruce con su compañero Gastón Trezeguet.

"Estaba viendo la cena de nominados y todo lo que pasó y bueno son diez en la casa y fíjate que fueron 5 a 5. Cinco dijeron que quieren que se vaya Sol, cinco dijeron que se vaya Hansesn. O sea que en la casa cabeza a cabeza, afuera sabemos que no. Pero la verdad es que no me pareció ningún argumento inteligente", analizó la periodista.

Sin embargo, el clima volvió a tensarse mientras debatían distintas situaciones del juego, Gastón Trezeguet pidió la palabra y lanzó: "Y también si tengo diez segunditos me gustaría decir que todo lo que pienso y como esto de Pincoya lo digo porque realmente nadie me baja línea. Lo digo porque Laurita anduvo diciendo que nos bajan línea y que todos opinamos lo mismo por eso. A veces hay que aceptar cuando los jugadores que a uno le gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados".

La respuesta de Ubfal no tardó en llegar y fue tan directa como breve: "Yo acepto todo, querido, no tiro mierda". Santiago Del Moro intervino para intentar poner paños fríos y recordar cuál es, en definitiva, el centro de la competencia: los jugadores que están dentro de la casa. "El juego está dentro de la casa", sentenció el conductor.