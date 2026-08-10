Juanicar habló de la salud de su madre y su salida de Gran Hermano: "Me asusté muchísimo"

Juanicar decidió irse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada para acompañar a su mamá Roxana tras un delicado problema de salud que atravesaba.
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Juanicar estuvo en el Debate de Gran Hermano y explicó cómo se encuentra su madre tras el revuelo que generó su renuncia al reality para estar cerca de su familia.
Juanicar decidió irse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada para acompañar a su mamá Roxana tras un delicado problema de salud que atravesaba.
Presente en el Debate del reality, el actor y cantante habló de la salud de su mamá y bancó la decisión de su familia de comunicarle lo que sucedía.
"¿Pensaste quedarte en algún momento o no?", le consultó el conductor Santiago del Moro. A lo que el ex participante afirmó: "Es imposible (quedarse). Mi pensamiento fue: están pidiendo que yo salga, está pasando algo groso. Me asusté muchísimo cuando salí afuera, me los encontré y estaban todos llorando”.
"Me asusté muchísimo y no me arrepiento de haber salido. Mi familia está primero antes que absolutamente todo en mi vida y lo comparto para todos", continuó bancando su postura de retirarse del programa.
Y en cuanto a lo que se generó en el exterior sobre su decisión de irse de la casa, Juanicar sostuvo: "Si, cinco meses y medio de juego, pero por mi vieja y mi familia doy todo y lo voy a seguir haciendo".
En ese sentido, el influencer apoyó lo que hizo su círculo cercano y la comunicación que recibió en el confesionario: "La decisión de mi familia me pareció correcta. Yo antes de entrar dije que cualquier cosa que suceda que me lo hagan saber y yo salía y lo hicieron".
Roxana, la madre del exparticipante, estuvo internada para realizarse estudios por una arritmia y un cuadro de estrés postraumático que la mantiene medicada.
“Mi mamá estaba en peligro, lo estuvo pasando muy mal ella y salí, la acompañé, estuvimos en su casa. Estuvo en observación. Tiene estrés postraumático y con medicación", aseguró el joven.
Y detalló: "Ella en un momento empezó a sentir mucha arritmia y mucho dolor de cabeza. Está bien que lo cuente porque se puso mucho en duda".
Laura Ubfal volvió al panel del Debate de Gran Hermano y protagonizó un tenso ida y vuelta con Gastón Trezeguet tras analizar la cena de nominados.
Su regreso al programa estuvo marcado por el análisis de la cena de nominados y por un inesperado cruce con su compañero Gastón Trezeguet.
"Estaba viendo la cena de nominados y todo lo que pasó y bueno son diez en la casa y fíjate que fueron 5 a 5. Cinco dijeron que quieren que se vaya Sol, cinco dijeron que se vaya Hansesn. O sea que en la casa cabeza a cabeza, afuera sabemos que no. Pero la verdad es que no me pareció ningún argumento inteligente", analizó la periodista.
Sin embargo, el clima volvió a tensarse mientras debatían distintas situaciones del juego, Gastón Trezeguet pidió la palabra y lanzó: "Y también si tengo diez segunditos me gustaría decir que todo lo que pienso y como esto de Pincoya lo digo porque realmente nadie me baja línea. Lo digo porque Laurita anduvo diciendo que nos bajan línea y que todos opinamos lo mismo por eso. A veces hay que aceptar cuando los jugadores que a uno le gustan van perdiendo en lugar de tirar mierda por todos lados".
La respuesta de Ubfal no tardó en llegar y fue tan directa como breve: "Yo acepto todo, querido, no tiro mierda". Santiago Del Moro intervino para intentar poner paños fríos y recordar cuál es, en definitiva, el centro de la competencia: los jugadores que están dentro de la casa. "El juego está dentro de la casa", sentenció el conductor.