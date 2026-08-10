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"Hay límites que...": La Joaqui fue tajante sobre el vínculo de Luck Ra con Tuli Acosta

La Joaqui habló del vínculo entre Luck Ra y Tuli Acosta y reveló que algunas situaciones entre ellos le generaron mucho dolor.

10 ago 2026, 08:51
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Hay límites que...: La Joaqui fue tajante sobre el vínculo de Luck Ra con Tuli Acosta

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Sin dudas, la participación de La Joaqui en PH: Podemos Hablar (Telefe), programa conducido por Andy Kusnetzoff que regresó a la pantalla, dejó mucha tela para cortar en torno a su separación de Luck Ra. La cantante rompió en llanto y aseguró que el mayor dolor es aceptar y “entender que la persona que yo amo no me ama ”.

Sin embargo, también habló sobre el cordobés y las versiones que lo vincularon con Tuli Acosta debido a su cercanía y al tiempo que compartieron. Allí, la cantante de RKT dejó en evidencia que algunas cuestiones relacionadas con el manejo público de la situación le dolieron y sugirió que esto podría estar relacionado con la diferencia de edad.

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“No dudo de la amistad de ellos, son re amigos. Solo siento que, en la confianza de mejores amigos, cuando entra una pareja, hay límites que para los adultos eran obvios y para ellos no lo eran. No pienso que hayan actuado desde la maldad, sino que actuaron para ellos y por ellos, y se olvidaron de que me podía doler”, expresó.

“Siento que ella viene del mundo de TikTok y el baile. Al fin y al cabo, él ya no era mi pareja. Elijo creer que todo lo que hace no lo hace con maldad, agregó, en una postura con la que evitó responsabilizar directamente a Tuli y buscó quitarle una carga de confrontación a sus palabras, pese a reconocer que algunas situaciones le resultaron dolorosas.

Cuál fue el pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra

Luego de sus últimas apariciones públicas, donde se mostró movilizada al hablar de su separación de Luck Ra, La Joaqui anunció este domingo 9 de agosto que por el momento no dará más entrevistas sobre el tema para priorizar su bienestar emocional, aunque continuará con los shows que ya tenía programados.

“Quiero tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días. Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado", comenzó su posteo.

"Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones. Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad”, continuó.

“Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes", remarcó la cantante.

     

 

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