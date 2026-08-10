"Hay límites que...": La Joaqui fue tajante sobre el vínculo de Luck Ra con Tuli Acosta

Cuál fue el pedido de La Joaqui tras la separación de Luck Ra

Luego de sus últimas apariciones públicas, donde se mostró movilizada al hablar de su separación de Luck Ra, La Joaqui anunció este domingo 9 de agosto que por el momento no dará más entrevistas sobre el tema para priorizar su bienestar emocional, aunque continuará con los shows que ya tenía programados.

“Quiero tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño, preocupación que recibí en estos días. Estoy atravesando un proceso de separación que no me esperaba y eso hizo que no pudiera prepararme para actuar como si nada hubiera pasado", comenzó su posteo.

"Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones. Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad”, continuó.

“Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes", remarcó la cantante.