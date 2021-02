Confirman que el ahijado de Ginés fue vacunado porque se anotó como personal de Salud

"Me dieron un turno, fui y me vacuné. No tengo nada que ocultar", había declarado Pablo Humberto González. (Foto: archivo)

Pablo Humberto González lo había negado rotundamente ayer en el aire de A24. Sin embargo, este viernes Equipo de Noticias tuvo acceso al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y ratificó que el ahijado de Ginés Gonzáles García se inscribió como personal de Salud, dato que no es real, ya que es periodista.

Gracias a ese "error" en el registro, González logró que lo vacunen antes que al staff sanitario y que los adultos mayores en edad de riesgo.

"Tengo 57 años y me anoté el 9 de enero y me llamaron el 13 de enero. Fui al vacunatorio del hospital San Felipe de San Nicolás. Mi esposa también se anotó y la vacunaron. Ella tiene 48 años. Me dieron un turno, fui y me vacuné. No tengo nada que ocultar", había comentado ayer en una comunicación con A24.

Consultado acerca de si el exministro de Salud usó su poder como funcionario público para lograr una vacunación express, González refirió: "Llamen a los directores del hospital y pregúnteles por qué me llamaron. Yo soy primo hermano de Ginés González García, pero se debe estar enterando ahora de que estoy vacunado. No tengo nada que ver con lo que está pasando", señaló en referencia al "Vacunatorio VIP".