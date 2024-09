Ahora el Gobierno busca sumar a 10 diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza

"Valoramos mucho a los diputados radicales que quieren desplazar de su bloque por el apoyo que le dieron al veto del presidente para defender el déficit cero como regla máxima del plan. Hay varios diputados que estamos hablando y podrían sumarse a LLA, hasta 10 podría haber", dijo a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada, sin precisar más nombres.

Sin embargo, de los 5 diputados que se habían reunido la semana pasada en la Casa Rosada con el presidente y posteriormente votaron a favor del veto y ayudaron a frenar el aumento a los jubilados que impulsaba por ley justamente la oposición radical, solo uno, el tucumano Mariano Campero asistió al asado con que los agasajó Milei.

Javier Milei encabezo una reunión con diputados radicales en Casa Rosada a horas del debate por el veto a la movilidad jubilatoria.jfif

Por su parte, Martín Arjol se ausentó para poder defenderse en la reunión del bloque que se llevó adelante esta misma noche, en la que se analizó el futuro de estos dirigentes; Luis Picat tuvo un problema familiar; Pablo Cervi prefirió no ir y el correntino José Tournier, se encontraba lejos de Buenos Aires, en Goya, su ciudad natal.

La cena se dio en el marco de las expectativas por una posible alianza entre La Libertad Avanza, el PRO y el resto de los espacios alineados con el Gobierno, de cara a las elecciones del próximo año, que podría comenzar con el trabajo coordinado a nivel parlamentario.

Allí el presidente, acompañado por la mesa chica política del gabinete: Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Martín Menem, como un primer paso pensando en la formación de un futuro interbloque, les pidió a los legisladores aliados "mantener la unidad de los 87 diputados" en apoyo a las leyes del Gobierno, como una "muralla en defensa del déficit cero".

Las especulaciones del círculo íntimo de Milei sobre la posibilidad de sumar radicales al bloque de LLA, se produce en medio de una vorágine de cruces y enfrentamientos en una explosiva interna radical, que decidió suspender en su afiliación a los 5 diputados que votaron a favor del veto.

Encabezados por Facundo Manes, diputados radicales le pidieron a Rodrigo de Loredo (jefe del bloque en la cámara baja) que haga un "reordenamiento" para "reafirmar los valores de la identidad de nuestro espacio político".

Horas antes del asado de Milei, al que 4 de los radicales invitados no fueron, el partido radical difundió un comunicado en redes sociales, desmintiendo la ruptura y la expulsión de los díscolos.

En la UCR "vamos a seguir trabajando con la integración actual. Tomaremos las decisiones por mayorías, de manera democrática", sostuvo el comunicado de la UCR.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/diputadosucr/status/1836221793083720042&partner=&hide_thread=false Vamos a seguir trabajando con la integración actual. Tomaremos las decisiones por mayorías, de manera democrática.



Comunicado. pic.twitter.com/CfTAlsmgvd — Bloque Diputados UCR (@diputadosucr) September 18, 2024

Mientras tanto, otros legisladores reclaman que los que cenaron con Milei dejen sus bancas a las que llegaron por la oposición radical:

"Desmiento la información contenida en este comunicado que no expresa lo sucedido en la reunión. No hubo votación y menos aún una decisión mayoritaria de nada. Entre 4 o 5 no pueden imponer sumisión al oficialismo", dijo en su cuenta en X el diputado radical por Formosa, Fernando Carbajal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FCarbajal2021/status/1836193051871449486&partner=&hide_thread=false En la reunión del @diputadosucr quedó evidente la falta de conducción. Cinco diputados se hicieron oficialistas pero el Presidente del bloque los dejó participar. Es imposible. No les entregaremos la UCR a Milei ni sus acólitos. — Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) September 17, 2024

Por su parte, la diputada Danya Tavela de la provincia de Buenos Aires, se sumó a la polémica con una ironía y también desmintió el comunicado del partido: "Felicitaciones ! Ahora a explicarlo a los jubilados! A docentes, no docentes y estudiantes y a los gobernadores que tienen que hacer el ajuste! Y nada del relato K populista o el destituyente!!!!", dijo en un mensaje en la red X en la que además, acusó a Milei de "burlarse de los jubilados que no llegan a la 1er quincena" con sus jubilaciones.