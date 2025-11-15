La dura descripción de Fabiola Yáñez del episodio con Alberto Fernández: "Fue después de..."

"Fue después de una discusión en la cama, fue como un '¿qué me hiciste?'. Me levanté, me dolía, noté que se hinchaba. Me puse hielo. Él estaba como si nada. Fueron las más graves en el último tiempo", confesó sobre cuándo y cómo habría ocurrido el hecho.

"Él nunca, jamás, dice 'yo no lo hice'. Delante del médico y del otro que estaba presente en la Quinta de Olivos, cuando fueron a verme esa mañana, me preguntan qué me había pasado y él dijo que 'fue un golpe involuntario'", contó a los presentes.

Mirtha Legrand preguntó: “¿Era recurrente esta violencia? ¿Pasaba seguido?” La respuesta de Yáñez fue aún más dura: “Sí… esas fueron las más graves. El último tiempo. Y él jamás dijo ‘no lo hice’. Nunca. Delante del médico tampoco".

La ex primera dama también explicó el silenciamiento al que fue sometida y el miedo que cargó por años: “Es muy difícil. A cualquier mujer sometida a manipulación, humillaciones, destratos… todas tenemos un tiempo y una forma. No es fácil preguntar ‘¿por qué aguantaste?’. No es fácil reactivar todo eso".

Qué dijo Alberto Fernández de la denuncia por violencia de género

El ex presidente Alberto Fernández brindó el domingo 9 de noviembre por la noche una entrevista en el canal de streaming Blender, donde se refirió a la causa por violencia de género iniciada en 2024 por su expareja y madre de su hijo, Fabiola Yáñez.

En la entrevista, Fernández volvió a asegurar que “jamás” golpeó a Yáñez y que las pruebas fotográficas presentadas “son falsas”. En este sentido, dijo: “Los chats están manipulados. Yo tuve que pedir que, por favor, me periten mi teléfono. Porque no lo quería abrir el juez (Julián) Ercolini. Y lo abrieron y no existen esos chats”.

Además, sugirió que “Fabiola fue manipulada” y que la causa pudo ser una “pasada de factura” por la creación del Ministerio de la Mujer. “No sabés la cantidad de gente que me dice ‘esto es culpa de tus políticas a favor de género’. ¿Cómo culpa de mis políticas de género? Yo sigo reivindicando todas y cada una de mis políticas de género”, sostuvo.

“¿Una pasada de factura por el Ministerio de la Mujer y todas las políticas de género?”, preguntó la panelista Marcela Feudale, a lo que Fernández remarcó: “Por eso. Claro, claro. Resulta que el que creó el Ministerio de la Mujer, le pegaba a su mujer. Por supuesto, por supuesto. Fue muy bien utilizado”.