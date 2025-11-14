La frase bomba de Tamara Pettinato sobre Alberto Fernández que reavivó rumores de romance: "Lo quiero y lo..."

Asimismo, en otro tramo de la entrevista Tamara Pettinato le restó importancia al polémico video que se difundió por tramos allá por agosto de 2024. Con un dejo de ironía, lo catalogó como "ese boludeo", y según ella se sobredimensionó por el hecho de tratarse de un momento privado difundido sin permiso.

Pero la declaración que más ruido hizo, fue cuando la expanelista de Bendita (El Nueve) dejó entrever que su vínculo con Alberto Fernández se mantiene a pesar del escándalo y a través del tiempo.

“Somos amigos y nos queremos mucho”, admitió abiertamente frente a la consulta directa sobre qué siente por el expresidente argentino, lo que fue suficiente para reactivar de inmediato en las redes sociales las especulaciones sobre el tipo de relación que hubo, y parece que sigue habiendo, entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández.

Tamara Pettinato - Yo no voy a dar explicaciones sobre un video que era privado - captura LAM

Qué le dijo Tamara Pettinato a su hijo tras el escandaloso video con Alberto Fernández

Tamara Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena después del recordado episodio que atravesó a mediados de 2024, cuando salió a la luz el video grabado por Alberto Fernández dentro del despacho presidencial de la Casa Rosada. En aquellas imágenes, captadas por el propio exmandatario, se lo veía conversando con la conductora mientras ella, distendida y entre risas, sostenía una cerveza en la mano.

Tras la difusión del material, la figura de la panelista quedó envuelta en un fuerte revuelo que terminó con su salida de Bendita (El Nueve) en medio de tensiones. Sin embargo, en medio de los preparativos para su regreso al mismo canal, esta vez con un proyecto propio que llamó Decime algo lindo, título que inevitablemente remite a una de las frases que Fernández le decía en aquel video que generó tanto debate.

En una charla con Implacables a comienzos de septiembre pasado, Pettinato repasó cómo empezó su vínculo con los medios y también reveló qué conversación tuvo con su hijo cuando el contenido se viralizó y todo estalló públicamente. Su regreso a la pantalla de El Nueve generó comentarios detrás de cámara porque, según trascendió dentro del canal, formaría parte de un acuerdo extrajudicial, lo que volvió a encender la polémica.

Durante la entrevista, Tamara habló de las personas que marcaron su camino profesional: "Mi papá (Roberto Pettinato) y la Negra Vernaci. Yo trabajaba en producción con ella, editando mensajes de oyentes y alcanzándole el café, y ella me insistía mucho para que hable al aire por cómo me veía fuera del aire, me animó bastante también", recordó sobre sus primeros pasos frente al micrófono.

Embed

Luego, se refirió a lo que significó el rechazo y los comentarios negativos que recibió en redes durante el último año. Allí contó que tuvo una charla profunda con su hijo: “Tengo hijo, hijastro y muchos sobrinos. Hay mucho niño en mi familia. Mi hijo tiene 15 años y ya le llega todo desde chico porque en el colegio le decían cosas de su tío, de su abuelo, de su mamá”, explicó.

Pettinato señaló que su hijo creció sabiendo que pertenece a una familia expuesta mediáticamente: "Sabe desde chico que tiene una familia que está expuesta, no solo yo. Le dije ‘te van a decir miles de cosas como a mí cuando era chica’. No había redes en esa época, pero me decían cosas los pibes: maldades o cosas que les llegaban. Lo que le digo es que él sabe quién es su mamá y conoce a su familia más que nadie”, sostuvo.

Para cerrar, reflexionó sobre cómo lo afecta: “Lo que le digan nunca va a representar lo que él conoce de su mamá o su familia. A él no le gusta para nada que trabajemos de esto porque no entiende cómo lo pueden atacar pibes diciéndole cosas de la familia y él no sabe nada de las familias de los demás. Él sabe quién es la madre y cómo soy, le expliqué lo que le tenía que explicar. Solo a él siento que le debía una explicación y lo irá llevando con mucha terapia. Nació y ya iba a terapia”.